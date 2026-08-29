Đảng vững, trường mạnh, chất lượng giáo dục nâng cao

Lấy công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh làm nền tảng, đồng thời không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng bộ Trường THPT Quảng Xương 4 (xã Tiên Trang) đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên, giáo viên, từ đó tạo nên những bước đột phá mạnh mẽ trong chất lượng giáo dục của nhà trường.

Lãnh đạo Trường THPT Quảng Xương 4 kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới 2026-2027.

Đầu tháng 8/2026, Đảng bộ Trường THPT Quảng Xương 4 chính thức được thành lập trên cơ sở Chi bộ Trường THPT Quảng Xương 4. Đây là dấu mốc chính trị quan trọng, ghi nhận chặng đường nỗ lực bền bỉ, đoàn kết phấn đấu của tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường; mở ra bước chuyển mình mới và tạo nền tảng vững chắc để nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo toàn diện của đảng trước yêu cầu đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương 4 Vũ Văn Thanh cho biết: “Xác định công tác xây dựng Đảng là khâu then chốt, nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ nhà trường luôn chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện nhằm tạo nền tảng vững chắc cho mọi hoạt động chuyên môn. Trong đó, việc củng cố tổ chức đảng, giữ vững kỷ cương, nguyên tắc tập trung dân chủ và bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên được thực hiện thường xuyên, liên tục. Công tác phát triển đảng trong học sinh được quan tâm chú trọng. Mỗi năm nhà trường có từ 80 đến 90 học sinh là đoàn viên ưu tú được giới thiệu học lớp nhận thức về Đảng và có từ 25 đến 30 học sinh được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, từ việc khơi dậy khát vọng cống hiến, mỗi đảng viên trong nhà trường không chỉ tiên phong trong giảng dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà còn là tấm gương mẫu mực về lòng yêu nghề, tinh thần hiếu học, không ngừng đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập”.

Trên cơ sở xây dựng tổ chức đảng vững mạnh và dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, các chủ trương, nghị quyết đã được cụ thể hóa thành những giải pháp tạo đột phá trong công tác chuyên môn. Trong đó đáng chú ý là nhà trường đã đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản trị, dạy học. Vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và tổ chuyên môn được khẳng định rõ nét qua hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Minh chứng cho thấy, những năm gần đây, tỷ lệ học sinh xếp loại khá tốt hằng năm luôn đạt 90% trở lên. Kết quả thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi cấp tỉnh luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Ví dụ, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nhà trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%; toàn trường có 24 học sinh có tổng điểm 3 môn xét đại học đạt từ 27 trở lên, có 10 học sinh đạt điểm 10 tuyệt đối. Cũng ở kỳ thi này, năm 2026, điểm bình quân các môn thi đạt 6,23 điểm, xếp thứ 36 so với các trường THPT toàn tỉnh, có 1 học sinh đạt 28,5 điểm khối A00. Về kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh, mỗi năm nhà trường có từ 30 đến 35 học sinh đạt giải, trong đó kết quả một số môn thi như Ngữ văn, Lịch sử nhiều năm nằm trong tốp 10 toàn tỉnh. Năm học 2025-2026 vừa qua, nhà trường có 33/50 học sinh dự thi đoạt giải, xếp thứ 28 trong tổng số 100 trường THPT dự thi, vươn lên 16 bậc so với năm học trước...

Chất lượng giáo dục là thước đo rõ nét cho năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở mỗi nhà trường. Tại Trường THPT Quảng Xương 4, nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học luôn song hành cùng mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Khi mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần gương mẫu về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức nhà giáo và toàn Đảng bộ tạo dựng được khối đoàn kết, đồng thuận vững chắc, đó chính là nền tảng cốt lõi để nhà trường tự tin chuyển mình, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh “trồng người”.

Bài và ảnh: Phong Sắc