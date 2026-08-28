Sắp xếp trường học, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh

Chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp theo hướng tinh gọn, phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là bước đi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đầu tư và năng lực quản trị nhà trường, trong đó quyền lợi học tập của học sinh được xác định là yêu cầu xuyên suốt.

Trường THCS Cẩm Thủy 2, xã Cẩm Thủy chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2026-2027.

Yêu cầu tất yếu từ thực tiễn

Những năm qua, với sự quan tâm của tỉnh và các địa phương, mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh không ngừng được củng cố, phát triển, góp phần quan trọng nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Tuy nhiên, việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp đã đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý, tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục. Trong đó, việc sắp xếp lại mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn, phù hợp, sử dụng hiệu quả nguồn lực là yêu cầu tất yếu.

Đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh có 1.908 trường mầm non và phổ thông công lập, gồm 631 trường mầm non, 584 trường tiểu học, 604 trường THCS và 89 trường THPT.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn 614 điểm trường lẻ, chủ yếu tập trung ở khu vực miền núi, gồm 322 điểm trường mầm non, 255 điểm trường tiểu học và 37 điểm trường THCS. Có 149 trường có quy mô thấp hơn mức tối thiểu theo quy định, trong đó 101 trường mầm non, 12 trường tiểu học, 34 trường THCS và 2 trường THPT.

Đối với giáo dục thường xuyên, Thanh Hóa có 24 cơ sở giáo dục thường xuyên công lập, gồm 23 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp tỉnh Thanh Hóa; cùng với đó là 8 trường trung cấp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Trước yêu cầu thực tiễn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2387/QĐ-UBND phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Việc sắp xếp nhằm tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, hợp lý, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Không để việc sắp xếp ảnh hưởng đến việc học của học sinh

Năm học 2026-2027 đang cận kề. Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương hoàn tất những điều kiện cần thiết để tổ chức khai giảng năm học mới.

Xã miền núi Cẩm Thủy đã sắp xếp từ 13 trường xuống còn 8 trường, giảm 41,66% số đầu mối. Bà Phạm Thị Hòa, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Cẩm Thủy, cho biết: “Ngay từ khi triển khai sắp xếp, địa phương xác định việc tổ chức lại các cơ sở giáo dục phải bảo đảm quyền học tập của học sinh; không làm ảnh hưởng đến công tác huy động trẻ đến trường và duy trì hoạt động giáo dục, nhất là học sinh ở địa bàn miền núi, vùng có điều kiện đi lại khó khăn. Sau sắp xếp, các nhà trường đã chủ động chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết, bảo đảm hoạt động ổn định ngay từ đầu năm học 2026-2027”.

Tại phường Sầm Sơn, việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục đã giảm số trường từ 15 xuống còn 10 trường, gồm 3 trường THCS, 4 trường tiểu học và 3 trường mầm non.

Theo ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sầm Sơn, ngay sau khi được thành lập, các nhà trường khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể.

“Không để việc sắp xếp ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học. Phải lấy chất lượng giáo dục làm mục tiêu cao nhất của việc sắp xếp. Năm học 2026-2027, phường Sầm Sơn xác định tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, hạnh phúc; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị nhà trường. Từ đó từng bước hình thành tinh thần tổ chức mới - tư duy mới - quản trị mới - đoàn kết mới - động lực mới - chất lượng mới”, ông Lê Văn Tuấn nhấn mạnh.

Với mục tiêu lấy chất lượng giáo dục và quyền lợi học tập của học sinh làm trung tâm, việc sắp xếp mạng lưới trường học được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để ngành giáo dục Thanh Hóa tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Linh Hương