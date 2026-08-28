101 sinh viên ngành bác sĩ y khoa và 59 sinh viên ngành cử nhân điều dưỡng được trao bằng tốt nghiệp

Chiều 28/8, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa tổ chức lễ bế giảng Bác sĩ Y khoa khóa 5 và Cử nhân Điều dưỡng khoá 3.

101 sinh viên ngành bác sĩ y khoa và 59 sinh viên ngành cử nhân điều dưỡng được trao bằng tốt nghiệp.

Sau 6 năm học tập và rèn luyện, 101 sinh viên Y khoa khoá 5 (2020-2026) của Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đã hoàn thành toàn bộ chương trình đào tạo của nhà trường, đủ điều kiện tốt nghiệp; trong đó có 84,2% sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi.

Ngành Cử nhân Điều dưỡng khóa 3 (2022-2026) có 59 sinh viên. Kết thúc khóa học, 100% sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp; trong đó có 72,9% sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi.

Nhà trường khen thưởng 2 thủ khoa của ngành Bác sĩ Y khoa và Cử nhân Điều dưỡng.

Tiến sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế kiêm Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Quỹ học bổng Nguyễn Chích trao học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nhân dịp này, Quỹ học bổng Nguyễn Chích đã trao học bổng với tổng trị giá 185 triệu đồng cho 9 sinh viên của Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Thùy Dung