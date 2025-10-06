Đảng ủy Sư đoàn 390 quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị

Sáng 6/10, Đảng ủy Sư đoàn 390 (Quân đoàn 12) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị và bài phát biểu của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại hội nghị toàn quốc ngày 16/9/2025.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên trong Sư đoàn đã được thông tin các Nghị quyết của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết này tại hội nghị toàn quốc diễn ra ngày 16/9/2025.

Thượng tá Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 390 quán triệt, triển khai các nghị quyết tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 390 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt 4 nghị quyết đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Sư đoàn. Qua đó, định hướng tư tưởng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần, trí tuệ thực hiện thắng lợi các nghị quyết và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, góp phần xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trương Tám (CTV)