Đảng bộ xã Thiệu Trung phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) xã Thiệu Trung luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tạo sự lan tỏa trong các phong trào thi đua và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức Đảng ở cơ sở.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa thăm khám cho bệnh nhân.

Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Thiệu Trung Tạ Thị Thúy, cho biết: Nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi CBĐV, Đảng ủy xã chú trọng bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng cho CBĐV. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã Thiệu Trung đã cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp thiết thực, gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ, gắn với trách nhiệm nêu gương của CBĐV và lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm. Cùng với đó, Đảng ủy xã quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công các đồng chí cấp ủy viên dự sinh hoạt tại cơ sở để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gần dân, trọng dân, trách nhiệm với Nhân dân.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vai trò tiên phong, gương mẫu của CBĐV được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi CBĐV không chỉ nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn tích cực vận động gia đình, người thân và Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng quê hương. Trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội, mỗi CBĐV đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Từ đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương và tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Tại Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa, việc học tập và làm theo Bác được thể hiện bằng những kết quả cụ thể trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đổi mới hoạt động của đơn vị. Giai đoạn 2025-2026, bệnh viện triển khai thành công 16 kỹ thuật chuyên môn mới, đẩy mạnh chuyển đổi số với việc chính thức áp dụng bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy từ ngày 1/10/2025, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian khám, chữa bệnh và tăng mức độ hài lòng của người bệnh. Nhiều mô hình nhân văn mang đậm dấu ấn học và làm theo Bác được triển khai hiệu quả như “Ngân hàng máu sống”, miễn phí trông giữ xe cho người bệnh và người nhà, vận hành xe điện vận chuyển người bệnh trong nội viện, tổ chức xe cấp cứu đón người bệnh tại nhà có hỗ trợ chuyên môn. Đặc biệt, hình ảnh cán bộ y tế sẵn sàng hiến máu cứu người, kịp thời cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông trên đường làm nhiệm vụ đã lan tỏa sâu sắc tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái của người thầy thuốc.

Trong lĩnh vực giáo dục, cô Nguyễn Thị Nhài, giáo viên Trường Tiểu học Thiệu Viên, là một trong những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gần 30 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, cô luôn giữ trọn niềm đam mê với nghề, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Với cô, mỗi tiết học không chỉ là quá trình truyền đạt kiến thức mà còn là cơ hội để khơi dậy khát vọng học tập, bồi dưỡng nhân cách cho các em.

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, cô luôn tâm niệm người giáo viên phải vừa dạy chữ, vừa dạy người. Vì vậy, cô dành sự quan tâm đến từng học sinh, kiên trì giúp đỡ những em còn hạn chế trong học tập, động viên các em vượt qua mặc cảm để tiến bộ từng ngày. Đối với học sinh có năng khiếu, cô chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện để các em phát huy khả năng của mình.

Sự tận tâm của cô đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều năm liền, lớp do cô chủ nhiệm có 100% học sinh hoàn thành chương trình; tỷ lệ học sinh được khen thưởng đạt từ 65% trở lên. Đặc biệt, nhiều học sinh do cô trực tiếp bồi dưỡng đã đoạt giải cao tại các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh như: Trạng nguyên Tiếng Việt, “Chúng em viết về gia đình”, Cuộc thi viết thư quốc tế UPU...

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành động lực để đội ngũ CBĐV xã Thiệu Trung không ngừng rèn luyện, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó cũng là nền tảng để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Thanh Huê