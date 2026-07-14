Đảng bộ xã Mường Lý nâng cao chất lượng phát triển đảng viên

Chú trọng tạo nguồn ngay từ cơ sở, coi trọng chất lượng hơn số lượng, Đảng bộ xã Mường Lý đang từng bước nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, góp phần củng cố tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Trường Mầm non Mường Lý.

Đồng chí Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, củng cố các tổ chức đảng, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đồng thời chỉ đạo các chi bộ rà soát nguồn phát triển đảng viên ngay từ cơ sở. Nhờ vậy, công tác xây dựng Đảng luôn được triển khai đồng bộ, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đảng bộ xã hiện có 344 đảng viên, trong đó có 304 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 88% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ. Đây là lực lượng nòng cốt để đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với từng bản làng thông qua đội ngũ đảng viên am hiểu phong tục, tập quán, tiếng nói và đời sống của đồng bào địa phương.

Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn từ sớm. Nguồn phát triển Đảng được mở rộng trong nhiều đối tượng như đoàn viên thanh niên ưu tú, hội viên các đoàn thể, lực lượng dân quân, công an viên, giáo viên, nhân viên y tế thôn bản và những quần chúng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Các chi bộ phân công đảng viên chính thức trực tiếp theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú, tạo điều kiện để rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, bảo đảm việc xem xét kết nạp đúng tiêu chuẩn, quy trình, thực chất, không chạy theo thành tích, số lượng.

Nhờ thực hiện tốt công tác tạo nguồn, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn Đảng bộ đã hoàn thiện 19 hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên, trong đó đã kết nạp được 10 đảng viên mới. Ngoài ra, chuyển Đảng chính thức cho 2 đảng viên; cử 15 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng... Kết quả này góp phần tạo nguồn cán bộ kế cận, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Song song với phát triển đảng viên mới, Đảng bộ xã Mường Lý còn quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, từng bước đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng bản, từng đơn vị. Việc tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc; chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết được nâng lên. Đảng bộ cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đảng viên, triển khai sinh hoạt trên nền tảng Sổ tay đảng viên điện tử; thực hiện thu nộp Đảng phí trên môi trường số...

Cùng với đó, Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh gắn với xây dựng chương trình hành động phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên ở Mường Lý vẫn còn không ít khó khăn. Do địa bàn rộng, giao thông cách trở, dân cư phân tán, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí và kỹ năng số chưa đồng đều nên việc tạo nguồn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú gặp nhiều khó khăn. Thanh niên có xu hướng đi làm ăn xa cũng khiến việc phát hiện, theo dõi và rèn luyện nguồn phát triển Đảng gặp nhiều trở ngại. Điều đó đòi hỏi cấp ủy các cấp phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường bám cơ sở và phát huy vai trò của từng chi bộ, từng đảng viên trong công tác tạo nguồn.

Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Mường Lý tiếp tục xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Mục tiêu là đẩy mạnh phát triển đảng viên ở khu dân cư, trong lực lượng đoàn viên, hội viên ưu tú, dân quân, công an viên, giáo viên, y tế thôn bản và quần chúng tiêu biểu là người dân tộc thiểu số. Đồng thời duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, tăng cường quản lý, sàng lọc đảng viên, xây dựng các mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Với sự chủ động trong tạo nguồn, coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, Đảng bộ xã Mường Lý đang tạo nền tảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Bài và ảnh: Minh Hiếu