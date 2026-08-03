“Dân vận khéo” nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân ở xã Yên Định

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên, UBND xã Yên Định đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Nhờ đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân, xã Yên Định đã kịp thời xử lý các đơn, thư khiếu nại ngay từ cơ sở, không để hình thành các “điểm nóng”, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, Nhân dân xã Yên Định đồng thuận bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công Dự án đường tránh Quốc lộ 45.

Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại một số dự án trên địa bàn xã từng gặp không ít khó khăn, khiếu kiện phức tạp kéo dài. Một phần nguyên nhân là do người dân lo lắng ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất cũng như có sự so sánh về mức bồi thường... Cụ thể là Dự án đường tránh Quốc lộ 45 (đoạn qua thôn Thành Phú, thị trấn Quán Lào cũ) có 21 hộ dân bị ảnh hưởng. Từ năm 2019, nhiều hộ chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. Tương tự, tại Dự án khu dân cư thôn Phú Thọ (xã Định Tăng cũ) có 29 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 4 hộ chưa nhất trí bàn giao mặt bằng.

Ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND xã Yên Định đã chỉ đạo thành lập các tổ công tác rà soát, đánh giá toàn bộ thực trạng, xác định rõ từng “điểm nghẽn”. Cấp ủy, chính quyền xã chủ động xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để tìm giải pháp xử lý vừa đúng quy định pháp luật, vừa thấu tình đạt lý.

Kết quả, 100% hộ dân bị ảnh hưởng tại cả 2 dự án đã nhất trí nhận tiền bồi thường và tự nguyện bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công. Trong đó, Dự án đường tránh Quốc lộ 45 có nguy cơ gây thất thoát nhưng đã được giải quyết triệt để.

Từ thực tiễn cho thấy, việc vận dụng bài học “Dân vận khéo” kết hợp thực thi nghiêm túc Luật Tiếp công dân đã trở thành chìa khóa giúp xã Yên Định tháo gỡ nhiều vướng mắc, phức tạp trong giải quyết đơn, thư KNTC củng cố niềm tin của Nhân dân vào bộ máy chính quyền mới.

Sau khi được phân tích, giải thích thấu đáo, công dân (ngoài cùng bên phải) đã tự nguyện đến rút đơn.

Theo đánh giá của UBND xã Yên Định, các nội dung đơn thư của công dân phản ánh chủ yếu về các nội dung như: đất đai, GPMB, chế độ, chính sách... nhưng nhờ chủ động nắm bắt từ sớm, địa phương đã không để phát sinh các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người. Xã Yên Định đã linh hoạt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tổ chức các cuộc đối thoại công khai tại thôn do người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp chủ trì. Quy trình xử lý đơn thư được thực hiện nghiêm ngặt theo các bước, như: Tiếp nhận, phân loại, báo cáo Chủ tịch UBND xã giao phòng chuyên môn xác minh, gặp gỡ người có đơn để tuyên truyền, phân tích; thành lập hội đồng hòa giải/hội nghị để giải quyết... Sau mỗi kỳ tiếp công dân, chủ tịch UBND xã ban hành thông báo kết luận việc tiếp công dân và giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung chỉ đạo, không để đơn thư, kiến nghị, phản ánh tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân. Thông qua việc kiên trì giải thích pháp luật và đối thoại chân thành ngay từ ban đầu, nhiều công dân đã hiểu rõ vấn đề, đồng thuận, tự nguyện rút đơn, góp phần giảm áp lực đơn thư và tạo sự đồng thuận xã hội.

Theo báo cáo của xã, từ ngày 15/12/2025 đến 14/6/2026, ban tiếp công dân xã đã tiếp nhận và xử lý 33 đơn thư (gồm 1 đơn tố cáo và 32 đơn kiến nghị, phản ánh). 100% đơn thư thuộc thẩm quyền được phân loại, giao nhiệm vụ xác minh rõ ràng. Xã đã giải quyết dứt điểm 28/33 đơn (đạt 84,8%), 5 đơn còn lại đang trong thời hạn xử lý theo quy định, không để xảy ra tồn đọng hay khiếu kiện vượt cấp.

Ông Nguyễn Đăng Trường, Chủ tịch UBND xã Yên Định cho biết: "Xã sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, duy trì nghiêm túc lịch tiếp dân định kỳ và đột xuất. Coi đây là thước đo chất lượng thực thi công vụ của cán bộ. Việc tăng cường đối thoại trực tiếp không chỉ giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để đưa ra quyết sách phù hợp, mà còn là cơ hội để đội ngũ cán bộ rèn luyện chuyên môn, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ”.

Bài và ảnh: Lê Hà