Đảng bộ xã Hồi Xuân khẩn trương triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hồi Xuân đã hoàn thiện các điều kiện, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Một buổi giao ban công việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hồi Xuân.

Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, Đảng bộ xã Hồi Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Phú Nghiêm và thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa cũ. Ngay sau đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy được thành lập và chỉ định bộ máy tổ chức với 5 ủy viên.

Từ khi được kiện toàn tổ chức bộ máy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã chủ động tham mưu cho đảng ủy xã chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời tổ chức xây dựng, tham mưu ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã và quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Cùng với đó, Đảng ủy xã Hồi Xuân đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2025. Trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng; việc chấp hành quy chế làm việc của cán bộ, đảng viên; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa". Giám sát trọng tâm, trọng điểm vào công tác quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, như: Quản lý đất đai; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước;...

Nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hồi Xuân đã chủ động xây dựng, ban hành quy chế làm việc của cơ quan, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cho từng ủy viên. Từ đó khẩn trương tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chương trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng cuối năm 2025.

Đến nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã quản lý, phục vụ công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm. Đồng thời tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 đảng viên...

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hồi Xuân, cho biết: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy xã đang được thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được thực hiện công tâm, khách quan, chặt chẽ theo quy định của Đảng. Thông qua đó nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững và tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hồi Xuân đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Tích cực, chủ động tổ chức hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Thông qua đó, nhằm phát huy tính chủ động, đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trên địa bàn.

Cùng với việc tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hồi Xuân đã chủ động giám sát tình hình hoạt động của tổ chức bộ máy. Đồng thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên sau khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Thông qua đó chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức thực hiện các giải pháp, nhằm đảm bảo tổ chức, bộ máy đi vào hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả.

Bài và ảnh: Đồng Thành