DANAGO tạo dấu ấn với Gala Dinner Hukan Việt Nam 2026

Tối 23-7, đêm Gala Dinner do DANAGO tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Nalod đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng đoàn 250 khách MICE của Hukan Việt Nam.

Sự kiện nằm trong tour Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm từ ngày 22 đến 24-7-2026 dành cho 250 vị khách quý của Hukan Việt Nam. Trong chuyến đi, đoàn đã khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng như Bà Nà Hills, chùa Linh Ứng và phố cổ Hội An.

Giữa chuỗi hoạt động sôi nổi của hành trình, Gala Dinner trở thành điểm nhấn được mong chờ nhất. Đêm tiệc do DANAGO tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Nalod mang đến không gian giao lưu, kết nối và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho toàn thể đoàn khách.

Gala Dinner của Hukan Việt Nam diễn ra tại khách sạn Nalod Đà Nẵng

Thành công của chương trình một lần nữa khẳng định năng lực tổ chức tour MICE của DANAGO, đồng thời là minh chứng cho quy trình vận hành chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ được nhiều doanh nghiệp tin tưởng.

Gala Dinner – Dấu ấn kết nối trong hành trình của Hukan

Trung tâm Hội nghị Nalod bên bờ biển Đà Nẵng là điểm đến được lựa chọn cho đêm Gala Dinner. Không gian sang trọng, kiến trúc hiện đại cùng hệ thống ánh sáng tinh tế đã tạo nên điểm nhấn nổi bật cho chương trình.

Mọi khu vực của đêm tiệc đều được DANAGO chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sân khấu, bàn tiệc đến các chi tiết trang trí. Sự sắp xếp hài hòa mang đến một không gian vừa trang trọng vừa gần gũi, thoải mái cho toàn thể khách mời.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc biểu diễn trong tiệc Gala

Không khí đêm Gala thực sự bùng nổ với các hoạt động văn nghệ, giao lưu và bốc thăm may mắn. Tiếng cười cùng những tràng vỗ tay giòn giã đã kết thúc hành trình bằng những cảm xúc thật trọn vẹn.

Đêm tiệc không chỉ là nơi giao lưu, kết nối mà còn trở thành dấu ấn đáng nhớ trong hành trình MICE của đoàn Hukan Việt Nam.

DANAGO – Đơn vị tổ chức tour MICE chuyên nghiệp

Giữa nhiều thương hiệu lữ hành tại Đà Nẵng như VINAGO, DANACAR hay DNG Travel, thì DANAGO vẫn tạo dấu ấn riêng với thế mạnh tổ chức các chương trình MICE và sự kiện doanh nghiệp quy mô lớn.

Không chỉ chú trọng công tác tổ chức, DANAGO còn chăm chút từng hạng mục của hành trình. Từ địa điểm lưu trú, không gian tổ chức đến các vật dụng như dù, mũ và nước uống đều được chuẩn bị đầy đủ nhằm mang đến sự thoải mái và thuận tiện nhất cho đoàn khách.

DANAGO là đơn vị tổ chức tour MICE uy tín, chuyên nghiệp tại Đà Nẵng

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, DANAGO triển khai đồng bộ từ khâu lên kế hoạch, thiết kế không gian, âm thanh, ánh sáng đến ẩm thực và hậu cần. Mỗi hạng mục đều được phối hợp chặt chẽ để chương trình diễn ra suôn sẻ và đúng tiến độ.

Là một trong 10 công ty du lịch Đà Nẵng uy tín hàng đầu tại Đà Nẵng, DANAGO không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thiện năng lực tổ chức. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục phát triển các chương trình MICE quy mô lớn và mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng.

THÔNG TIN CÔNG TY:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng

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