“Dân vận khéo” ở Đồn Biên phòng Hoằng Trường

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã đẩy mạnh công tác vận động quần chúng thông qua các mô hình dân vận khéo thiết thực, hiệu quả, góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường tuyên truyền cho ngư dân trên địa bàn đơn vị quản lý quy định phòng, chống khai thác IUU.

Trung tá Lê Trung Đức, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Hoằng Trường cho biết: "Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý 12,8km đường biên giới biển thuộc địa bàn 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, với 116 tàu cá. Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng lan tỏa, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, từng bộ phận thực hiện công tác vận động quần chúng; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện và làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường mối đoàn kết máu thịt quân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; làm cho công tác dân vận của đơn vị thực sự là điểm sáng trong công tác dân vận của Đảng.

Với tinh thần “Bộ đội chủ động đến với dân, chứ không chờ dân khó khăn phải tìm đến bộ đội”, đơn vị đã triển khai nhiều mô hình, chương trình dân vận một cách đồng bộ, toàn diện và chặt chẽ. Điển hình như mô hình dân vận được triển khai từ năm 2022, đó là “Tổ giám sát cộng đồng phòng, chống khai thác IUU”. Theo đó, tổ giám sát cộng đồng có nhiệm vụ giám sát hoạt động khai thác hải sản của các tàu cá có đăng ký trên địa bàn đơn vị phụ trách và các tàu cá khác khi cấp trên yêu cầu, đảm bảo theo quy định; kịp thời phát hiện các tàu cá vi phạm, đặc biệt là hành vi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, tắt thiết bị giám sát hành trình khi đang hoạt động trên biển... Cùng với đó, truy xuất lịch trình hoạt động của tàu cá, cung cấp bằng chứng vi phạm cho cấp có thẩm quyền xem xét xử lý; báo cáo kết quả giám sát hoạt động của tàu cá trong quá trình kêu gọi tàu cá vào nơi tránh trú bão và gió lớn trên biển; chia sẻ thông tin giám sát cho các xã, cơ quan chức năng làm cơ sở để tuyên truyền, vận động, xử lý vi phạm theo quy định.

Từ khi được thành lập đến nay, tổ đã tiến hành giám sát toàn bộ các phương tiện có lắp thiết bị giám sát hành trình trên địa bàn đơn vị quản lý và triển khai giám sát chuyên đề được 132 lượt phương tiện; hỗ trợ thông báo về vị trí tàu cá cho 85 lượt chủ phương tiện, gia đình do không liên lạc được với thuyền viên trong quá trình đánh bắt thủy sản. Tổ chức tuyên truyền 36 buổi cho hơn 4.000 lượt người tham gia; nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Thủy sản, các quy định về phòng, chống khai thác IUU. Tổ chức triển khai cho 119 chủ phương tiện viết cam kết không vi phạm quy định về phòng, chống khai thác IUU; cấp hơn 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Lập hồ sơ, xử phạt về thủy sản 44 vụ/44 phương tiện, nộp ngân sách Nhà nước 350 triệu đồng; tước chứng chỉ thuyền trưởng đối với 4 trường hợp.

Cùng với đó, Đồn Biên phòng Hoằng Trường còn triển khai nhiều hình thức tuyên truyền như lồng ghép tuyên truyền pháp luật cho người dân thông qua các hội nghị, phát tờ rơi, tài liệu, trên hệ thống truyền thanh của địa phương và đơn vị; gặp gỡ ngư dân tại nhà hoặc thông qua hoạt động của trạm và các đội công tác địa bàn xuống trực tiếp tuyên truyền cho thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên ngay trên tàu khi ngư dân chuẩn bị ra khơi hoặc khi tàu cập bến.

Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được 14 buổi với hơn 1.100 lượt người tham dự; tuyên truyền trên loa truyền thanh của 2 xã hơn 22 giờ. Phối hợp với dân quân, công an các xã tuần tra bãi ngang, 2 cửa lạch và các khu vực phức tạp về an ninh trật tự 9 lần với 60 lượt người tham gia. Phối hợp với Trường THPT Hoằng Hóa 3 và Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến thi tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam với hơn 1.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia...

Có thể thấy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, huy động mọi nguồn lực, kết hợp chặt chẽ giữa “Dân vận khéo” với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc”.

