Đàm phán Mỹ - Iran tại Islamabad đối mặt nhiều trở ngại

Sau hơn 40 ngày giao tranh và nhiều động thái gia tăng sức ép, Mỹ và Iran dự kiến tiến hành các cuộc đàm phán tại Islamabad, Pakistan nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài. Tuy nhiên, tiến trình đối thoại đang đứng trước nhiều trở ngại khi xuất hiện thêm các diễn biến phức tạp cả về ngoại giao lẫn thực địa.

Một phương tiện an ninh di chuyển qua khu vực Phủ Tổng thống tại Islamabad ngày 9/4, trong bối cảnh Pakistan tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, chuẩn bị đăng cai các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch, các cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời giữa hai bên bước sang ngày thứ ba nhưng vẫn được đánh giá là mong manh. Nhiều vấn đề cốt lõi chưa đạt đồng thuận, trong đó có hoạt động tại eo biển Hormuz, tình hình tại Lebanon và chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định quân đội Mỹ sẽ tiếp tục duy trì hiện diện tại khu vực cho đến khi đạt được một thỏa thuận thực chất và được thực thi đầy đủ, đồng thời để ngỏ khả năng nối lại các hoạt động quân sự nếu các điều kiện không được đáp ứng. Hiện Mỹ duy trì lực lượng đáng kể tại khu vực với các nhóm tàu sân bay, máy bay chiến đấu hiện đại và hơn 50.000 binh sĩ.

Về phía Iran, giới lãnh đạo nước này nhấn mạnh yêu cầu các điều kiện phải được đáp ứng đầy đủ, đồng thời khẳng định mong muốn đạt được một thỏa thuận lâu dài đi kèm các bảo đảm an ninh. Tehran cũng cho rằng lệnh ngừng bắn tạm thời có thể bị lợi dụng để các bên củng cố năng lực quân sự.

Theo dự kiến, phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, cùng sự tham gia của đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner. Phía Iran dự kiến cử Ngoại trưởng Abbas Araqchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf tham gia cuộc đàm phán.

Ảnh quốc kỳ Mỹ và Iran. Ảnh: Tư liệu.

Tuy nhiên, đáng chú ý, ngay trước thềm đàm phán, Iran đã bác bỏ thông tin từ báo The Wall Street Journal cho rằng phái đoàn nước này đã tới Islamabad. Hãng Fars News Agency dẫn nguồn tin khẳng định Tehran chưa có kế hoạch tham gia đàm phán nếu chưa đạt được lệnh ngừng bắn tại Lebanon, cho thấy vấn đề này đang trở thành điều kiện then chốt.

Bên cạnh đó, căng thẳng ngoại giao giữa Israel và Pakistan cũng gia tăng. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng một số phát biểu từ phía Pakistan không phù hợp với vai trò trung gian, trong khi Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar bày tỏ hoài nghi về tính khách quan của Islamabad.

Hiện Pakistan đã tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh ở mức cao nhất nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp. Khu vực trung tâm hành chính tại Islamabad được kiểm soát nghiêm ngặt, nhiều tuyến đường bị phong tỏa, lực lượng an ninh được triển khai dày đặc. Khu vực xung quanh khách sạn Serena – nơi dự kiến lưu trú của các phái đoàn – được thiết lập vành đai an ninh nhiều lớp, đồng thời chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại, thậm chí cho phép nghỉ làm tại một số khu vực nhạy cảm để phục vụ công tác bảo vệ.

Các hoạt động quân sự hiện đã tạm dừng nhưng lực lượng các bên vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng cao. Giới quan sát cho rằng các cuộc đàm phán tại Islamabad có thể kéo dài và khó đạt đột phá trong ngắn hạn, khi những khác biệt cốt lõi vẫn chưa được thu hẹp.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Wion.