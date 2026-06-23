Đàm phán kỹ thuật Iran - Mỹ kết thúc thành công

Thứ trưởng Ngoại giao Iran kiêm Trưởng đoàn đàm phán kỹ thuật, ông Kazem Gharibabadi, thông báo các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa giữa Iran và Mỹ diễn ra tại Thụy Sĩ đã kết thúc thành công, đồng thời các bên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho giai đoạn đàm phán cấp cao tiếp theo.

Iran thông báo các cuộc đàm phán kỹ thuật với Mỹ đã kết thúc thành công tại Thụy Sĩ. Ảnh: The Report.

Phát biểu sau khi kết thúc đàm phán ngày 22/6, ông Gharibabadi cho biết cuộc họp của Ủy ban cấp cao theo dõi việc thực hiện Biên bản ghi nhớ (MoU) Islamabad, diễn ra từ ngày 21/6 và kéo dài đến rạng sáng 22/6, đã tập trung vào việc xây dựng cơ chế triển khai Biên bản ghi nhớ và cụ thể hóa tuyên bố chung được thông qua tại phiên họp cấp cao, qua đó đạt được các thỏa thuận cần thiết trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Gharibabadi thông tin: "Theo những nội dung đã thống nhất, các cuộc đàm phán sắp tới sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ủy ban cấp cao, với sự tham gia của Chủ tịch Quốc hội Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hồi giáo Iran, Phó Tổng thống Mỹ cùng Thủ tướng Pakistan và Thủ tướng Qatar."

Ông cũng cho biết bốn nhóm công tác chuyên trách đã được thành lập, gồm: Nhóm công tác về chấm dứt các biện pháp trừng phạt, Nhóm công tác về hạt nhân, Nhóm công tác về tái thiết và phát triển kinh tế, cùng Nhóm công tác về giám sát và triển khai.

Thứ trưởng Ngoại giao kiêm trưởng đoàn đàm phán kỹ thuật của Iran, Kazem Gharibabadi. Ảnh: Presstv.

Phù hợp với các cam kết nêu trong những nội dung đã được Ủy ban cấp cao thống nhất và tuyên bố chung sau cuộc họp, các bên cũng nhất trí thành lập một đầu mối liên lạc chuyên trách giữa các quốc gia thành viên của Biên bản ghi nhớ nhằm bảo đảm hoạt động lưu thông an toàn và thông suốt của các tàu thương mại qua eo biển Hormuz có vị trí chiến lược.

Bên cạnh đó, một đơn vị phụ trách giảm leo thang căng thẳng và ngăn ngừa xung đột đối với Li-băng cũng đã được thành lập với sự tham gia của các nước thành viên cùng Pakistan và Qatar. Trưởng các đoàn đàm phán kỹ thuật của bốn nước sẽ chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của các nhóm công tác và đơn vị này, đưa ra chỉ đạo và báo cáo trực tiếp lên Ủy ban cấp cao.

Ông Gharibabadi cũng nhấn mạnh những kết quả kinh tế cụ thể đạt được trong giai đoạn đàm phán kỹ thuật. Theo ông, những nỗ lực kiên trì của Iran đã dẫn đến việc phía Mỹ cấp giấy phép chung cho phép giao dịch liên quan đến việc bán dầu thô, các sản phẩm hóa dầu, các sản phẩm dầu mỏ phái sinh của Iran cũng như toàn bộ các dịch vụ liên quan.

Ngoài ra, các thỏa thuận đã ký về việc giải ngân 12 tỷ USD tài sản của Iran bị phong tỏa, chia thành hai đợt, mỗi đợt 6 tỷ USD, cũng đã được thống nhất chuyển ngay sang giai đoạn triển khai.

Việc giải ngân số tài sản trị giá 12 tỷ USD bị đóng băng của Iran sẽ bắt đầu được triển khai sau các cuộc đàm phán với Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Theo ông Gharibabadi, những diễn biến này là minh chứng rõ ràng cho thành công của đường lối ngoại giao dựa trên các nguyên tắc của Iran. Ông cho rằng, bất chấp nhiều năm phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt đơn phương mà Iran coi là bất hợp pháp do Mỹ áp đặt, Cộng hòa Hồi giáo Iran một lần nữa đã chứng minh khả năng bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của quốc gia, mang lại những lợi ích kinh tế thiết thực cho người dân, đồng thời đóng góp vào ổn định và an ninh khu vực thông qua hợp tác đa phương mang tính xây dựng.

Thúy Hà