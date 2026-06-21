Đắm mình trong không gian văn hóa danh thắng núi Kim Sơn

Thiên nhiên ban tặng cho xã Biện Thượng danh lam thắng cảnh núi Kim Sơn, cảnh đẹp non nước hữu tình với quần thể núi, hang động kỳ vĩ. Đây là “lực hút” để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển, tạo việc làm cho Nhân dân trong vùng.

Một góc danh lam thắng cảnh núi Kim Sơn.

Đến với danh lam thắng cảnh Kim Sơn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hệ thống núi đá vôi, hòa mình vào không gian hang động và hồ nước rộng mênh mông, thơ mộng. Trong đó, động Kim Sơn là một trong những hang động nước rộng, uốn khúc ở đoạn giữa, trên vòm động có một cột đá trụ trời và tượng Phật Bà với những khối thạch nhũ nhiều hình thù hấp dẫn.

Rời động Kim Sơn, du khách tiếp tục khám phá động Tiên Sơn. Đây là hang động có diện tích rất lớn được người dân địa phương phát hiện vào năm 2003. Nổi bật nhất là khối đá thạch nhũ cao khoảng 20m, màu vàng lấp lánh giống như hình Quan Thế Âm Bồ Tát, khoác áo cà sa, ngự trên đài sen rực rỡ.

Trong hành trình khám phá các động Tiên Sơn, Kim Sơn, du khách không thể bỏ qua cơ hội tham quan, chiêm bái chùa Linh Ứng. Chùa tọa lạc trong không gian thanh tịnh, giữa non nước hữu tình, tựa lưng vào núi, phía trước là hồ nước rộng lớn, vào mùa hè sen nở thơm ngát. Theo các bậc cao niên ở thôn 4, xã Biện Thượng, chùa được xây dựng từ thời Lý và trùng tu vào năm 1887 dưới thời Nguyễn. Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây từng là kho vũ khí của quân đội ta đến năm 1994. Sau thời gian dài bị hư hại do chiến tranh, chùa được phục dựng vào năm 2006 theo kiến trúc chữ Đinh truyền thống với tiền đường 3 gian. Hàng năm, vào ngày 15 và 16/2 âm lịch, lễ hội chùa Linh Ứng lại thu hút đông đảo du khách thập phương về chiêm bái, cầu an.

Đến với danh thắng Kim Sơn, điều khiến du khách ấn tượng không chỉ là hệ thống hang động kỳ vĩ hay ngôi chùa cổ linh thiêng, mà còn là dòng suối Ấu hoang sơ, mộc mạc. Ghé thăm nơi này, du khách nhất định phải thử cảm giác ngồi thuyền nhỏ xuôi theo dòng nước, ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, ngắm nhìn dòng suối Ấu.

Với những giá trị về lịch sử, văn hóa, năm 2009, di tích danh lam thắng cảnh núi Kim Sơn được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Thời gian qua, để bảo tồn và phát huy giá trị của danh lam thắng cảnh núi Kim Sơn, xã Biện Thượng đã tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh công tác quảng bá tiềm năng, lợi thế để thu hút khách du lịch và các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển các dịch vụ phục vụ nhu cầu của du khách. Đồng thời, xã chỉ đạo Ban Quản lý danh lam thắng cảnh núi Kim Sơn tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch; chỉnh trang tiểu cảnh tạo không gian đẹp thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm. Theo số liệu của UBND xã Biện Thượng, từ đầu năm 2026 đến nay, danh lam thắng cảnh núi Kim Sơn đón khoảng 30.000 lượt khách.

Anh Nguyễn Văn Quý, xã Điền Lư - du khách từng trải nghiệm tại di tích danh thắng núi Kim Sơn, chia sẻ: "Đến tham quan di tích danh lam thắng cảnh núi Kim Sơn, hòa mình vào cảnh quan thơ mộng, khám phá vẻ đẹp của các hang động và tham quan, chiêm bái ngôi chùa cổ Linh Ứng, đây là chuyến tham quan thực sự có ý nghĩa đối với gia đình tôi. Sau chuyến đi này, tôi sẽ giới thiệu vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh núi Kim Sơn cho người thân, bạn bè biết đến để ghé thăm, trải nghiệm".

Ông Hà Minh Đoan, Phó Chủ tịch UBND xã Biện Thượng cho biết: Xã Biện Thượng tiếp tục quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về tiềm năng, lợi thế của danh lam thắng cảnh núi Kim Sơn để thu hút các nhà đầu tư phát triển các dịch vụ nhằm thu hút khách du lịch. Qua đó, góp phần tạo sinh kế cho người dân và xây dựng Biện Thượng thành điểm đến hấp dẫn, thúc đẩy du lịch của tỉnh Thanh Hóa phát triển.

Bài và ảnh: Xuân Hải