Đại hội MTTQ xã Hoằng Thanh khẳng định quyết tâm đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển

Trong 2 ngày 23, 24/9, xã Hoằng Thanh tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, khẳng định quyết tâm đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Dự Đại hội có đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và 189 đại biểu chính thức đại diện các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Hoằng Thanh.

Đại hội đại biểu MTTQ xã Hoằng Thanh đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ từ đầu nhiệm kỳ 2024-2029 đến nay, rút ra bài học thực tiễn, đề ra các chương trình hành động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong và đại diện lãnh đạo xã Hoằng Thanh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Hoằng Thanh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Hoằng Ngọc, Hoằng Thanh, Hoằng Đông và Hoằng Phụ. Toàn xã có 27 thôn, 8.081 hộ dân, dân số hơn 38.300 người.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Thanh đã tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác nắm bắt dư luận, giám sát, phản biện xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoằng Thanh Trương Thị Hà, phát biểu khai mạc Đại hội.

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xã hội đã được triển khai rộng khắp, thiết thực. Nổi bật, thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, Ủy ban MTTQ xã đã truyên truyền, vận động Nhân dân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ hơn 2,1 tỷ đồng; hỗ trợ sữa chữa, xây mới 28 ngôi nhà cho các hộ gia đình trong xã. Tích cực vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, chương trình “Tết vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai bằng nhiều cách làm sáng tạo, lựa chọn những nội dung cụ thể, gắn liền với lợi ích của Nhân dân. Nhân dân đã đồng thuận hiến 4.500m2 đất ở và đất nông nghiệp, tự phá dỡ 1.300m2 tường rào và hơn 4.000 ngày công lao động, duy trì tổng dọn vệ sinh, trồng 4,5km đường hoa, sữa chữa 25/27 nhà văn hóa thôn, tạo diện mạo nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Toàn xã đã có 8/27 thôn đạt tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP của địa phương. Toàn xã hiện đã có 18 sản phẩm đã được công nhận OCOP.

Về mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu cùng 6 chương trình hành động với những giải pháp cụ thể nhằm vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực đột phá, niềm tin, khát vọng xây dựng xã Hoằng Thanh ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, phấn đấu trở thành phường trước năm 2035.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đinh Tiên Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật MTTQ, Nhân dân xã Hoằng Thanh đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Phân tích thuận lợi, khó khăn cũng như thực tiễn thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ xã Hoằng Thanh tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân bằng nhiều hình thức sáng tạo, gần dân, sát dân để cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu dự Đại hội.

Ủy ban MTTQ xã cần đổi mới, nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tính chủ động, tự quản của cộng đồng dân cư bằng cách làm phù hợp để phát triển kinh tế, xây dựng NTM nâng cao, xây dựng đô thị văn minh.

Xã Hoằng Thanh cần thường xuyên nâng cao chất lượng, năng lực, bản lĩnh đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ mặt trận chuyên trách với phương châm “gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân, gương mẫu nơi công tác và nơi cư trú”. Ủy ban MTTQ xã phải là nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong xã thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”.

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam Hoằng Thanh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

Hội nghị lần thứ I Ủy ban MTTQ xã đã hiệp thương cử Ban Thường trực và các chức danh. Bà Trương Thị Hà tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoằng Thanh khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Việt Hương