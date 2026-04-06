Đại hội Hội Người cao tuổi phường Hạc Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 6/4, Hội Người cao tuổi (NCT) phường Hạc Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội NCT phường Hạc Thành đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NCT. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, tết được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; công tác chúc thọ, mừng thọ được tổ chức chu đáo, trang trọng, lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống.

Việc thực hiện chính sách cho NCT bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng; tỷ lệ NCT tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%. Công tác chăm sóc sức khỏe NCT được chú trọng, năm 2025 đã có 532 hội viên tham gia khám sức khỏe định kỳ.

Bà Hoàng Thị Hạnh, Chủ tịch Hội NCT phường Hạc Thành phát biểu tại Đại hội.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sâu rộng với nhiều loại hình phong phú như bóng chuyền hơi, dưỡng sinh, cờ tướng... thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho NCT.

Đặc biệt, phong trào “Tuổi cao - gương sáng” được triển khai hiệu quả, hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Toàn phường có 95% gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 90% gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Hiện toàn phường duy trì 27 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, góp phần hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Với phương châm hành động “Trách nhiệm - mẫu mực - sáng tạo - phát triển”, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội NCT phường Hạc Thành đặt chỉ tiêu 95% NCT tham gia sinh hoạt tổ chức hội; 100% cán bộ hội được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng công tác hội; 80% chi hội đạt danh hiệu vững mạnh, không có chi hội yếu kém; 95% gia đình NCT đạt gia đình văn hóa; 90% gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo...

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội NCT phường Hạc Thành và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội NCT tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Hoàng Thị Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội NCT phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Thanh Huê