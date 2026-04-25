Khai mạc Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026: “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”

Tối 25/4, tại sân khấu Quảng trường biển, phường Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 - sự kiện ý nghĩa mở đầu mùa du lịch biển sôi động của xứ Thanh.

Một tiết mục nghệ thuật trong lễ khai mạc.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; đồng chí Phon Súc In Thạ Vông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa phăn, nước bạn Lào.

Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; các xã, phường trong tỉnh; lãnh đạo các tỉnh, thành bạn; các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Minh Hiếu.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Minh Hiếu.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Minh Hiếu.

Các đại biểu cùng đông đảo Nhân dân, du khách tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Minh Hiếu.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Từ những năm đầu thế kỷ XX, Sầm Sơn đã được biết đến là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng và là một trong những thương hiệu du lịch biển tiêu biểu của Thanh Hóa và của cả nước. Trải qua hơn 1 thế kỷ phát triển, vùng biển này là không gian giao hòa giữa biển, trời, di sản, cảnh quan và sự thân thiện, mến khách của con người xứ Thanh; đồng thời, trở thành nơi lưu giữ ký ức đẹp của nhiều thế hệ du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Minh Hiếu.

Tiếp nối truyền thống ấy, với sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư; cùng sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của chính quyền và Nhân dân địa phương, Sầm Sơn đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Sầm Sơn hôm nay đang mở ra một diện mạo mới: Trẻ trung hơn, năng động hơn, hiện đại hơn và tràn đầy sức sống. Không gian đô thị ngày càng khang trang; hạ tầng du lịch, dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí, các lễ hội, các hoạt động văn hóa, thể thao ngày càng phong phú, nâng cao về chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân và du khách.

Đông đảo du khách tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Minh Hiếu.

Lễ hội Du lịch Sầm Sơn năm 2026 không chỉ là ngày hội riêng của Sầm Sơn, mà là sự kiện văn hóa - du lịch quan trọng của tỉnh Thanh Hóa, mở đầu cho mùa du lịch biển sôi động, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh. Từ lễ hội hôm nay, mở ra một không gian đa sắc màu của biển, của văn hóa, của âm nhạc, ánh sáng và niềm vui; nơi hình ảnh xứ Thanh thân thiện, năng động, giàu bản sắc được lan tỏa mạnh mẽ hơn tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ” mang một thông điệp mạnh mẽ. Đó là khát vọng mở ra một mùa du lịch biển vui tươi, an toàn, hấp dẫn; không ngừng đổi mới, vươn lên trên nền tảng những giá trị truyền thống, văn hóa và con người Sầm Sơn. Qua đó, xây dựng Sầm Sơn trở thành trung tâm du lịch biển văn minh, hiện đại, thân thiện, nơi truyền thống và hiện đại cùng hội tụ, cùng lan tỏa. Từ Sầm Sơn, du khách có thể tiếp tục khám phá những điểm đến, những sản phẩm du lịch đặc sắc khác của xứ Thanh: Từ du lịch biển đảo, du lịch văn hóa-lịch sử, đến du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng cùng nhiều vùng đất giàu bản sắc. Các điểm đến hấp dẫn này đã và đang góp phần lan tỏa hình ảnh Thanh Hóa năng động, thân thiện, giàu truyền thống và khát vọng phát triển tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Phát huy giá trị truyền thống cùng sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành bạn; sự phối hợp trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tiếp tục chung tay xây dựng hình ảnh du lịch Thanh Hóa chuyên nghiệp, thân thiện và mến khách. Mỗi người dân Sầm Sơn, mỗi người dân Thanh Hóa hãy là một hướng dẫn viên, một đại sứ du lịch, góp phần tạo nên những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Sau phần khai mạc, Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 được tiếp nối bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”. Chương trình được dàn dựng công phu, với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi đang được yêu mến như: Tùng Dương, Lâm Bảo Ngọc, Hà Nhi, Phạm Anh Duy, My Lam cùng nhóm Oplus.

Đông đảo du khách và Nhân dân về dự lễ khai mạc. Ảnh Minh Hiếu.

Được dàn dựng công phu, chương trình là một hành trình nghệ thuật gồm ba chương, dẫn dắt người xem đi từ chiều sâu lịch sử đến nhịp sống đương đại rực rỡ. Qua đó, hình ảnh Sầm Sơn được khắc họa rõ nét với diện mạo ngày càng hiện đại và năng động, nơi các giá trị văn hóa - lịch sử được bảo tồn song hành cùng quá trình phát triển hạ tầng, dịch vụ và hệ sinh thái du lịch.

Mỗi chương là một lát cắt về vùng đất giàu trầm tích văn hóa, từ “Huyền sử biển khơi” gợi nhắc ký ức lịch sử, đến “Sầm Sơn ngày mới” với diện mạo đang đổi thay, và “Khát vọng rực rỡ” mở ra không gian hiện đại, trẻ trung.

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai hội. Ảnh Minh Hiếu.

Từ những ca khúc quen thuộc như, “Tiếng vọng Sầm Sơn”, “Sầm Sơn biển quê Thanh”, “Việt Nam những chuyến đi”, “Made in Vietnam”, “Tinh hoa Việt Nam”... với cách dàn dựng mới mẻ, sôi động, hấp dẫn, chương trình nghệ thuật dẫn dắt người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, để lại nhiều ấn tượng đẹp cho du khách, qua đó góp phần quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển du lịch biển xứ Thanh, đô thị du lịch biển Sầm Sơn năng động, tràn đầy sức sống, hiện đại và văn minh.

Màn bắn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm Sầm Sơn. Ảnh Minh Hiếu.

Khép lại chương trình nghệ thuật là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, mở ra kỳ vọng về một Sầm Sơn sôi động, đầy sắc màu và hấp dẫn du khách .

Phong Sắc