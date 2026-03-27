Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Tiên Trang

Chiều 27/3, Hội Doanh nghiệp xã Tiên Trang tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện lãnh đạo xã Tiên Trang trao Quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp xã.

Xã Tiên Trang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Quảng Nham, Quảng Thạch và Tiên Trang cũ. Hiện trên địa bàn có gần 100 doanh nghiệp và trên 1.400 hộ kinh doanh hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch; khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản; xây dựng, nông nghiệp, vận tải và các ngành nghề phụ trợ khác. Một số mô hình sản xuất, kinh doanh đã tạo dựng được uy tín, thương hiệu và tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Tại đại hội, UBND xã Tiên Trang đã công bố Quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp xã. Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành Hội khóa I là những doanh nhân có uy tín, tâm huyết, đại diện cho nhiều ngành, nghề trên địa bàn.

Đại hội thông qua điều lệ Hội, phương hướng hoạt động và Nghị quyết nhiệm kỳ 2026-2031. Với tinh thần đoàn kết, hợp tác, phát triển, trong nhiệm kỳ này, Hội Doanh nghiệp xã sẽ tập trung củng cố tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Các đại biểu dự đại hội.

Đồng thời, Hội thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp. Hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; phấn đấu phát triển hội viên bình quân hằng năm tăng từ 10-15%. Tổ chức các chương trình kết nối doanh nghiệp; thường xuyên tham mưu đối thoại, xúc tiến thương mại, thúc đẩy chuyển đổi mô hình quản trị, mở rộng hợp tác. Phấn đấu 100% doanh nghiệp hội viên thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thuế, pháp luật, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội ở địa phương.

Việc thành lập Hội Doanh nghiệp xã Tiên Trang và tổ chức Đại hội, kiện toàn nhân sự là bước đi cần thiết, tạo nền tảng quan trọng để tăng cường liên kết, hợp tác, phát huy sức mạnh tập thể của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề để Hội hoạt động nền nếp, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Tiên Trang nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Khánh Phương