Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Tiến lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 4/4, Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Tiến lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại Trung tâm tổ chức sự kiện Ánh Phương Palace, xã Hoằng Tiến.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái biển, cùng bề dày trầm tích văn hóa với nhiều di tích lịch sử cấp quốc gia và cấp tỉnh, xã Hoằng Tiến đang mở ra không gian phát triển giàu tiềm năng cho các doanh nghiệp, HTX và hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; trong đó du lịch, dịch vụ được xác định là lĩnh vực mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Đại biểu dự Đại hội.

Với sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã Hoằng Tiến, từ cuối năm 2025, Ban vận động thành lập Hội doanh nghiệp xã đã tích cực tập hợp các doanh nghiệp, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tham gia vào tổ chức Hội.

Đến nay, đã có hơn 80 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tự nguyện đăng ký tham gia, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: du lịch, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, nuôi trồng và khai thác thủy sản, xây dựng, vận tải, thương mại, tài chính - ngân hàng, sản xuất đồ gỗ, nội thất...

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Với chủ đề “Đoàn kết - Kiến tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Tiến xác định mục tiêu sẽ tăng cường liên kết, hỗ trợ hội viên; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; đồng thời tích cực phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền.

Hội cũng hướng tới đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, học tập kinh nghiệm, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, phát triển du lịch địa phương, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội và trách nhiệm cộng đồng.

Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: 100% hội viên được phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức ít nhất 5 chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm, 5 hội nghị tư vấn hỗ trợ, 5 diễn đàn đối thoại và 5 hoạt động tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân; kết nạp thêm tối thiểu 50 hội viên, nâng tổng số lên khoảng 150 hội viên...

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Hưng phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo xã Hoằng Tiến đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thành lập tổ chức hội ngay sau khi bộ máy hành chính mới đi vào hoạt động. Việc ra đời Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Tiến không chỉ tạo diễn đàn kết nối, đồng hành giữa các doanh nghiệp, mà còn góp phần củng cố niềm tin, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân từ cơ sở.

VCCI chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Tiến cần quan tâm tổ chức hiệu quả các hoạt động gặp gỡ, kết nối giữa doanh nghiệp địa phương với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; tạo điều kiện để hội viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, nâng cao kỹ năng quản trị.

Cùng với đó, Hội cần phát huy vai trò tập hợp, dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết phát triển, mạnh dạn đầu tư công nghệ, đổi mới thiết bị, mở rộng sản xuất - kinh doanh, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Qua đó, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Chấp hành khóa I, Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Tiến ra mắt tại Đại hội.

Ban Chấp hành khóa I, Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Tiến nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 29 đồng chí cũng chính thức ra mắt tại Đại hội.

Minh Hằng