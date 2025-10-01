Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Phú, lần thứ I

Chiều 1/10, Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Phú tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có lãnh đạo VCCI Chi nhánh Thanh Hóa – Ninh Bình, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hoằng Phú.

Các đồng chí lãnh đạo xã Hoằng Phú tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Hoằng Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Hoằng Quý, Hoằng Kim, Hoằng Trung và Hoằng Phú. Xuất phát từ yêu cầu hội nhập và phát triển, tháng 8/2025, một số doanh nghiệp tiêu biểu đã tự nguyện tham gia Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp xã. Ngày 4/8/2025, UBND xã ban hành Quyết định công nhận Ban vận động và chỉ sau một tháng thành lập, số hội viên từ 11 đã tăng lên 34 doanh nghiệp.

Các đại biểu dự Đại hội.

Trên cơ sở vận động, tham mưu, ngày 21/8/2025 UBND xã tiếp tục ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND thành lập Hội Doanh nghiệp Hoằng Phú. Ngay sau khi có quyết định, Ban vận động đã triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ, thống nhất chương trình hoạt động và hoàn thiện các thủ tục cho Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn chủ tịch Đại hội.

Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo quá trình vận động thành lập Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Phú.

Với phương châm “Đoàn kết - Kiến tạo - Đột phá - Phát triển”, Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 tập trung củng cố tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng hội vững mạnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; nâng cao hiệu quả tư vấn, hỗ trợ, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước.

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Đại hội cũng đặt ra mục tiêu cụ thể: 100% hội viên được phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia hội nghị, hội thảo, diễn đàn về cơ chế, chính sách doanh nghiệp; tổ chức tối thiểu 10 chuyến tham quan, học tập, 5 hội nghị tư vấn hỗ trợ, 5 diễn đàn đối thoại và 5 sự kiện tôn vinh doanh nghiệp - doanh nhân; kết nạp thêm ít nhất 60 hội viên; 100% hội viên tham gia các phong trào thi đua và chương trình an sinh xã hội do Hội phát động.

Đồng chí Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Chi nhánh Thanh Hóa – Ninh Bình phát biểu tại Đại hội.

Để hoàn thành mục tiêu này, Đại hội đã đề ra một số giải pháp trọng tâm để Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Phú hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã nhà.

Đồng chí Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Chi nhánh Thanh Hóa – Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Phú đã trao 50 triệu đồng ủng hộ xã Hoằng Phú khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Tố Phương