Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Đồng Tiến lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 29/4, xã Đồng Tiến tổ chức Đại hội Hội Doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy xã; đại diện lãnh đạo Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; VCCI chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình và lãnh đạo các xã lân cận, dự.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Xã Đồng Tiến được thành lập sau sáp nhập các đơn vị hành chính, có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông và tiềm năng phát triển kinh tế đa ngành, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Trên địa bàn hiện có gần 65 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Nhận thức rõ vai trò của kinh tế tư nhân, từ cuối năm 2025, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp xã Đồng Tiến đã tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh tham gia tổ chức Hội. Chỉ trong thời gian ngắn, số lượng hội viên đăng ký đã tăng nhanh, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như xây dựng, may mặc, vận tải, thương mại, dịch vụ...

Quang cảnh Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển bền vững”, Đại hội tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Hội Doanh nghiệp xã Đồng Tiến xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như: 100% hội viên được phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tổ chức các hoạt động kết nối, đối thoại doanh nghiệp; kết nạp thêm hội viên mới; tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, đóng góp xây dựng địa phương...

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo xã Đồng Tiến ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thành lập tổ chức Hội ngay sau khi bộ máy hành chính mới đi vào hoạt động. Việc ra đời Hội Doanh nghiệp xã Đồng Tiến được kỳ vọng sẽ tạo dựng một tổ chức đại diện có vai trò tập hợp, liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đồng thời góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Các đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Hội cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động rõ ràng, thiết thực; chủ động nắm bắt nhu cầu của hội viên để triển khai các chương trình hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, khuyến khích hội viên đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng thương hiệu, phát triển bền vững; tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận hội viên cho Hội Doanh nghiệp xã Đồng Tiến.

Đại hội đã công bố và ra mắt Ban Chấp hành khóa I, Hội Doanh nghiệp xã Đồng Tiến nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Đình Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Đồng Tiến nhiệm kỳ 2026-2031.

Trần Hằng