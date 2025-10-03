Đại hội đại biểu MTTQ xã Yên Nhân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 3/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Nhân đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về khu dân cư. Các phong trào, cuộc vận động triển khai sâu rộng, thiết thực, phát huy tinh thần đoàn kết và sáng tạo của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Nhiều mô hình, cách làm hay được nhân rộng, khẳng định vai trò, vị thế của MTTQ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Lãnh đạo xã Yên Nhân tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động được Nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Thực hiện Chỉ thị của Trung ương và tỉnh về xóa nhà tạm, MTTQ xã đã phối hợp huy động nguồn lực xóa 71 nhà với tổng kinh phí 5 tỷ đồng.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” cũng được triển khai sâu rộng, gắn với nhiều mô hình thiết thực, thu hút sự tham gia tự giác của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật của MTTQ xã Yên Nhân đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, MTTQ xã Yên Nhân tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. MTTQ xã cũng phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát cơ sở, tinh gọn, hiệu quả, đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương tặng hoa chúc mừng các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Nhân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới – Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 51 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Nhân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Lang Văn Thoại được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Nhân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Nga