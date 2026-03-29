Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Hoằng Tiến lần thứ I thành công tốt đẹp

Chiều 29/3, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Hoằng Tiến tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Hà – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Vũ Đức Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã; cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và đại biểu chính thức.

Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2024-2026, công tác Hội và phong trào thanh niên đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn xã có trên 3.500 thanh niên sinh hoạt tại 27 chi hội. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai sâu rộng; 100% cán bộ, hội viên được học tập, quán triệt nghị quyết. Các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội được duy trì hiệu quả, thu hút đông đảo thanh niên tham gia.

Hoạt động tình nguyện là điểm nhấn với trên 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các chương trình “Xuân tình nguyện”, “Mùa hè xanh”, hiến máu tình nguyện... Công tác tư vấn, hướng nghiệp đạt kết quả thiết thực với 270 lượt thanh niên được tư vấn, 45 thanh niên được giới thiệu việc làm; nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ phát huy hiệu quả.

Công tác xây dựng tổ chức Hội được quan tâm, đã phát triển 325 hội viên mới; đội ngũ cán bộ từng bước được chuẩn hóa. Các hoạt động văn hóa, thể thao, kỹ năng sống được duy trì thường xuyên với trên 10 hoạt động, thu hút hơn 2.000 lượt thanh niên; hơn 650 lượt hội viên được tập huấn, nâng cao kỹ năng.

Nhiệm kỳ 2026-2029, Hội đề ra các chỉ tiêu trọng tâm: 80% thanh niên tiếp cận chuyển đổi số; tư vấn hướng nghiệp cho 500 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm ổn định cho ít nhất 50 thanh niên; mỗi hội viên tham gia tối thiểu 2 hoạt động tình nguyện/năm; phát triển mới 200 hội viên.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đề nghị Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên về việc làm, vốn, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng ủy viên Ủy ban Hội LHTN xã khóa mới.

Đại hội đã hiệp thương bầu 19 ủy viên Ủy ban Hội khóa I và 3 ủy viên Ban Kiểm tra Hội. Tại hội nghị lần thứ nhất, đồng chí Lê Ngọc Tứ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội; các đồng chí Trương Phú Tuấn và Lê Thị Hương giữ chức Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2029

Tuyết Mai (CTV)