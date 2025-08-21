Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Thành lần I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 21/8, Đảng bộ xã Tân Thành long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Mai Xuân Bình, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thành, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong xã Tân Thành đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, chủ động, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 9,12%, bằng 75% mục tiêu Đại hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38,6 triệu/người/năm, tăng 152,75% so với năm 2020.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Công tác chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính được quan tâm; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ nét, thu hút vốn đầu tư trực tiếp cao nhất từ trước đến nay. Chương trình mục tiêu Quốc gia được tập trung chỉ đạo, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà ở, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, có chuyển biến tiến bộ.

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tân Thành đề ra các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng. Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, huy động các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội...

Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành Lôi Quang Vũ phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Tân Thành tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch trên địa bàn, phù hợp với không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm tính liên thông, đồng bộ với quy hoạch của tỉnh, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững hơn.

Đồng chí Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, tập trung phát triển trên 3 trụ cột: nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ. Ưu tiên phát triển công nghiệp theo hướng thu hút các dự án sử dụng nhiều lao động, gắn với xây dựng vùng sản xuất tập trung. Tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là giao thông trục chính, đường xã kết nối tỉnh lộ 519B, điện, trường học, trạm y tế và thiết chế văn hóa. Phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai, đi vào hoạt động, góp phần hình thành sản phẩm công nghiệp mới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 4 Nghị quyết trụ cột, đột phá quan trọng của Bộ Chính trị đã ban hành. Tiếp tục tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành, nhiệm kỳ 2025-2030; Đoàn đại biểu Đảng bộ xã dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Lôi Quang Vũ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quốc Hương