Đại hội Chi hội Nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương tại Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2028

Sáng 4/4, Chi hội Nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương tại Thanh Hóa tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ 2026-2028.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Dự Đại hội có đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; đại diện Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhiệm kỳ qua, Chi hội Nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương đã bám sát định hướng tuyên truyền của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ những người làm báo đang công tác tại các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ. Hiện, Chi hội có 23 văn phòng đại diện, 28 phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn.

Đại diện Ban Thư ký Chi hội báo cáo kết quả hoạt động của nhiệm kỳ.

Chi hội đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng trên các loại hình báo chí: gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số; phản ánh kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Nhiều tuyến bài có chiều sâu, góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hội viên đã tích cực đổi mới tư duy làm báo, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng. Các tác phẩm báo chí hiện đại được thực hiện dưới nhiều loại hình góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong giai đoạn 2020-2025, hội viên Chi hội đạt nhiều thành tích nổi bật tại các giải báo chí, với 7 giải A, 10 giải B, 7 giải C, 20 giải Khuyến khích tại Giải Báo chí Trần Mai Ninh và 1 giải A tại Giải báo chí về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nhiều tác giả còn đoạt giải cao tại Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa liềm vàng và các giải báo chí do bộ, ngành tổ chức.

Công tác xây dựng Hội được chú trọng. Hội viên chấp hành nghiêm đạo đức nghề nghiệp, tích cực tham gia hơn 10 lớp tập huấn nghiệp vụ với khoảng 200 lượt người, số lượng hội viên cũng tăng rõ rệt so với đầu nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ 2026-2028, Chi hội tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tăng cường đoàn kết hội viên, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng làm báo hiện đại, khuyến khích tham gia các giải báo chí, xây dựng Chi hội thực sự là mái nhà chung của người làm báo.

Hội viên tham luận tại Đại hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung như: tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí sát với yêu cầu báo chí hiện đại; đổi mới phương thức hoạt động của Chi hội theo hướng thiết thực, hiệu quả; đoàn kết, hỗ trợ các hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới; nâng cao vai trò của Chi hội trong việc hỗ trợ, khuyến khích hội viên tham gia các giải báo chí...

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Chi hội Nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương tại Thanh Hóa trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, ghi nhận sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Chi hội với Hội Nhà báo tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ chung. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng, tích cực vào thành tích chung của Hội Nhà báo tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội.

Đồng chí Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh mong muốn, Chi hội và Ban thư ký Chi hội tiếp tục quan tâm, động viên đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương tại Thanh Hóa tích cực tham gia sinh hoạt hội, qua đó, tăng cường sự gắn kết tốt hơn trong các cơ quan báo chí và giữa các hội viên; phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia để xây dựng Chi hội vững mạnh. Đồng thời, cần tiếp tục vận động các phóng viên, hội viên không ngừng sáng tạo, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, tích cực tham gia các giải báo chí của tỉnh; tích cực, chủ động trong tham gia các hoạt động do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Ban thư ký Chi hội ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2026-2028 gồm 3 đồng chí.

Thùy Linh