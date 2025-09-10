Đại hội Chi đoàn TYM chi nhánh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2027

Chiều 10/9, Chi đoàn Tổ chức Tài chính Vi mô TNHH MTV Tình thương (TYM) chi nhánh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2027.

Đại diện lãnh đạo TYM chi nhánh Thanh Hóa và các phòng giao dịch tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đoàn Thanh niên TYM Chi nhánh Thanh Hóa là chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn thanh niên TYM, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Chi bộ TYM chi nhánh Thanh Hóa. Chi đoàn có tổng số 28 đoàn viên.

Đoàn viên Chi đoàn TYM chi nhánh Thanh Hóa có trình độ chuyên môn, có đạo đức, lối sống lành mạnh, luôn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm, gương mẫu, không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu và đoàn viên Chi đoàn TYM chi nhánh Thanh Hóa dự Đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, Chi đoàn đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên bằng nhiều hình thức, như lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt định kỳ, diễn đàn, tổ chức các hoạt động tình nguyện...

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Chi đoàn TYM chi nhánh Thanh Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2027.

Nhiệm kỳ 2025-2027, Chi đoàn đề ra mục tiêu 100% ĐVTN được tuyên truyền giáo dục, thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, định hướng của TYM; 85% ĐVTN trở lên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc; tập thể Chi đoàn TYM chi nhánh Thanh Hóa đạt danh hiệu “Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu”...

Bên cạnh đó, 100% đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức xã hội, trình độ chính trị và ứng dụng thành thạo công nghệ mới; hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có ít nhất 80% đạt danh hiệu lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.

Chi đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ĐVTN; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh và các phong trào vì cộng đồng...

Đồng chí Nguyễn Như Diễn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TYM chi nhánh Thanh Hóa trao Quyết định thành lập Chi đoàn TYM chi nhánh Thanh Hóa.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Như Diễn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TYM chi nhánh Thanh Hóa đã trao Quyết định thành lập Chi đoàn TYM chi nhánh Thanh Hóa và chỉ định Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2025-2027.

Đồng chí Bùi Thị Thảo được chỉ định giữ chức Bí thư Chi đoàn TYM chi nhánh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2027.

Tiến Đông