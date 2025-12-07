Hotline: 0822.173.636   |

Đại diện EU: Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của châu Âu

Thanh Giang
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại Diễn đàn Doha ở Thủ đô Doha của Qatar ngày 6/12, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, khẳng định Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng nhất của châu Âu.

Phát biểu tại Diễn đàn Doha ở Thủ đô Doha của Qatar ngày 6/12, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, khẳng định Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng nhất của châu Âu.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas tại Diễn đàn Doha. Ảnh: Al Jazeera.

Phản hồi về Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ, trong đó cáo buộc châu Âu đang đối mặt với ‘sự xóa mờ nền văn minh’ do các chính sách nhập cư, bà Kallas khẳng định rằng Washington vẫn là đồng minh chính của khối.

Theo bà Kallas, không phải lúc nào EU và Mỹ cũng đồng thuận về mọi vấn đề nhưng giữa hai bên vẫn có các nguyên tắc chung và là những đồng minh lớn nhất của nhau, cần sát cánh cùng nhau. Bà Kallas cũng nhắc đến vòng đàm phán giữa Mỹ và Ukraine diễn ra trong ngày thứ ba liên tiếp ở Miami nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột Nga-Ukraine vốn đã kéo dài hơn ba năm qua.

Theo kế hoạch hòa bình do Washington đưa ra, Ukraine sẽ phải có một số nhượng bộ để đổi lại các cam kết về an ninh, đồng thời nêu rõ lợi ích cốt lõi của Mỹ là đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, tạo điều kiện cho quá trình tái thiết Ukraine hậu xung đột nhưng không có việc nước này sớm gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bà Kallas cho rằng việc áp đặt giới hạn và tạo sức ép lên Ukraine sẽ không mang lại hòa bình lâu dài.

Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ. Ảnh: The New York Times.

Đồng quan điểm, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng đề cập đến Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ và cho biết văn kiện này đề cập đến những vấn đề đã được thảo luận từ lâu giữa Mỹ và EU. Theo bà, mặc dù văn kiện này kêu gọi châu Âu tự chịu trách nhiệm về quốc phòng nhưng điều đó không có nghĩa là quan hệ hai bên xấu đi và dây là một tiến trình lịch sử tất yếu. Bà nói: "Người Mỹ quyết định cách họ bảo vệ lợi ích của mình... và châu Âu cũng cần làm như vậy."

Nhà lãnh đạo Italy nhấn mạnh thêm rằng, việc xây dựng năng lực phòng thủ của châu Âu là cơ hội “mang lại tự do chính trị” và châu Âu phải tự đưa ra quyết định nếu muốn đạt được vị thế lớn mạnh trong tương lai.

Thanh Giang

Nguồn: France24, ABC News.

