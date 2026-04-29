Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Tượng Lĩnh

Chiều 29/4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Lê Thanh Hoàn, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Đại tá, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại xã Tượng Lĩnh.

Các đại biểu tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại xã Tượng Lĩnh.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin tới cử tri xã Tượng Lĩnh kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp; đồng thời báo cáo một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và những quyết sách lớn được Quốc hội xem xét, quyết nghị.

Quang cảnh tại hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, cử tri xã Tượng Lĩnh đã bày tỏ đồng tình, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; đồng thời phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề sát thực tiễn, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, tổ chức bộ máy cơ sở, phát triển hạ tầng.

Cử tri xã Tượng Lĩnh phản ánh hiện nay giá lúa gạo trên thị trường thấp, đầu ra không ổn định trong khi chi phí sản xuất cao, nguy cơ người dân bỏ ruộng là rất lớn, đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ Nhân dân trong công tác sản xuất.

Cử tri xã Tượng Lĩnh phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, cử tri xã Tượng Lĩnh kiến nghị cần có kế hoạch rà soát đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là tại cấp xã, để bảo đảm điều kiện làm việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới hiện nay; đẩy mạnh chuyển đổi số, trang bị hệ thống công nghệ thông tin hiện đại nhằm giảm tải áp lực công việc thủ công cho cán bộ, công chức; đề nghị Quốc hội nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương theo hướng gắn với vị trí việc làm cho cán bộ công chức nhất là đối với cán bộ công chức cấp xã và cán bộ thôn; có cơ chế khuyến khích, đãi ngộ phù hợp để thu hút nhân lực chất lượng cao, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã yên tâm công tác lâu dài.

Đối với lĩnh vực giáo dục - y tế, cử tri đề nghị bố trí sắp xếp đủ nhân viên theo định biên hạng trường; bố trí đủ nhân viên trường học; hiện nay toàn bộ giáo viên nghỉ hưu trước thời điểm tháng 5/2011 đều không được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu, trong khi những người nghỉ hưu sau thời điểm này lại được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định. Điều này đã và đang tạo nên nhiều tâm tư, trăn trở đối với đội ngũ nhà giáo nghỉ hưu trước tháng 5/2011. Do đó, cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu đối với toàn bộ giáo viên nghỉ hưu trước tháng 5/2011, nhằm bảo đảm sự công bằng, ghi nhận đúng mức những đóng góp của đội ngũ nhà giáo qua các thời kỳ.

Cửa tri xã Tượng Lĩnh.

Về lĩnh vực y tế: Cử tri đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị cho tuyến khám chữa bệnh ban đầu; có chính sách thu hút Bác sỹ giỏi chính quy về làm việc tại các trạm y tế đồng thời có lộ trình tăng phụ cấp trực cho cán bộ y tế cơ sở.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, xã Tượng Lĩnh đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri tại hội nghị.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết của cử tri xã Tượng Lĩnh. Đồng thời, tiếp thu đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Những vấn đề vượt thẩm quyền Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành liên quan để nghiên cứu, xem xét và trả lời cử tri theo thẩm quyền.

Linh Hương