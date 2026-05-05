Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Hợp Tiến

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 5/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Phan Thị Thùy Linh, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Trần Thế Kính, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án dân sự - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Nguyễn Lê Ngọc Linh, Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ xã Hóa Quỳ đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại xã Hợp Tiến.

Chiều 5/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Phan Thị Thùy Linh, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Trần Thế Kính, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án dân sự - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Nguyễn Lê Ngọc Linh, Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ xã Hóa Quỳ đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại xã Hợp Tiến.

Các đại biểu tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại xã Hợp Tiến.

Tham dự hội nghị có dồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện một số sở ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thế Kính, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án dân sự - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã thông tin tới cử tri xã Hợp Tiến kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp; đồng thời báo cáo một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và những quyết sách lớn được Quốc hội xem xét, quyết nghị.

Đồng chí Trần Thế Kính, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án dân sự - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thông tin tới cử tri xã Hợp Tiến kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp.

Tại hội nghị cử tri và Nhân dân trên địa bàn xã Hợp Tiến bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và theo dõi sát sao nội dung, chương trình kỳ họp; đồng thời bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng đối với kết quả của kỳ họp.

Cử tri đánh giá cao việc Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng của đất nước, đặc biệt là công tác kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Cử tri tin tưởng đội ngũ lãnh đạo mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân bày tỏ niềm phấn khởi trước các quyết sách của Quốc hội nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân; đồng thời mong muốn các chủ trương, chính sách sớm được triển khai hiệu quả, đi vào cuộc sống.

Quang cảnh tại hội nghị.

Cử tri xã Hợp Tiến phản ánh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ khối Đảng, đoàn thể cấp huyện trước đây được hưởng phụ cấp 30%, đến nay chưa có hướng dẫn cụ thể về việc tiếp tục thực hiện. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm nghiên cứu, sớm có hướng dẫn cụ thể.

Đặc biệt, ở lĩnh vực nông nghiệp, cử tri xã Hợp Tiến đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu điều chỉnh quy định tại khoản 1 điều 6 Nghị định 112/2024/NĐ-CP cho phép các xã có lợi thế phát triển hoa cây cảnh được chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất 2 lúa, tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển kinh tế theo hướng làng nghề hoa cây cảnh. Đồng thời, đề nghị điều chỉnh quy định tại điều 9 Nghị định 112/2024/NĐ-CP cho phép làm công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp đối với diện tích chuyển đổi.

Cử tri xã Hợp Tiến phát biểu tại hội nghị.

Cử tri đề nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh Điều 140 Luật Đất đai năm 2024 cho phép cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ có đầy đủ hồ sơ minh chứng nhưng chưa xây nhà trên đất. Đồng thời, sớm ban hành hướng dẫn thống nhất, đơn giản hóa quy trình đối với nhóm hồ sơ cấp quyền sử dụng đất có nguồn gốc lịch sử phức tạp (hồ sơ địa chính lịch sử thửa đất thiếu, biến động qua nhiều giai đoạn, hồ sơ lưu trữ không đồng nhất) những hộ dân đang ở và sinh sống ổn định từ trước năm 1980.

Bên cạnh đó, cử tri xã Hợp Tiến cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống báo cáo số dùng chung, bảo đảm liên thông, đồng bộ. Đồng thời, đề nghị Trung ương quan tâm có giải pháp hỗ trợ đồng bộ cho cấp xã trong triển khai chuyển đổi số, chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các nền tảng số và hệ thống dùng chung, tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Phan Thị Thùy Linh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đối với lĩnh vực y tế, cử tri đề nghị sớm có chủ trương thu hút bác sĩ có chuyên môn về công tác tại tuyến y tế cơ sở; nâng định mức, chủng loại thuốc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; quan tâm đến chế độ chính sách cho đội ngũ y tế tuyến cơ sở.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Phan Thị Thùy Linh trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết của cử tri xã Hợp Tiến, đồng thời, tiếp thu đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải trình thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Những vấn đề vượt thẩm quyền Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành liên quan để nghiên cứu, xem xét và trả lời cử tri theo thẩm quyền.

Linh Hương

