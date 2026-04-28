Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Ba Đình sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 28/4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Cao Mạnh Linh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Bùi Văn Dũng, ĐBQH chuyên trách, đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Ba Đình sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Các ĐBQH tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ba Đình.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin tới cử tri xã Ba Đình kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất đã thành công tốt đẹp, đánh dấu sự khởi đầu vững chắc, tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

ĐBQH chuyên trách Bùi Văn Dũng báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Kết quả kỳ họp đã khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm đổi mới trong công tác chuẩn bị cũng như cách thức tiến hành kỳ họp, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và tận dụng tối đa thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả của kỳ họp. Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua 230 Nghị quyết; 9 luật và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế - xã hội và các vấn đề quan trọng khác của đất nước...

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, tại Kỳ họp thứ nhất, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa luôn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của nội quy kỳ họp. Các vị ĐBQH đã phát huy trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, thảo luận, tranh luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng. Bên cạnh đó, ngoài thời gian tham dự các phiên họp toàn thể tại hội trường và tổ, các ĐBQH trong Đoàn đã tích cực tham gia các phiên họp của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, góp phần hoàn thiện từng nội dung trong chương trình và tạo nên thành công chung của Kỳ họp...

Cử tri xã Ba Đình bày tỏ vui mừng, phấn khởi và kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược, đúng đắn đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới; đồng thời, đánh giá cao công tác nhân sự, tin tưởng vào đội ngũ ban chấp hành khóa mới có đủ đức, đủ tài để gánh vác trọng trách; hy vọng các mục tiêu đề ra sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, nâng cao đời sống Nhân dân.

Bày tỏ sự đồng tình với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, cử tri đề nghị Quốc hội quan tâm vấn đề thuế, nông nghiệp, nông thôn; tăng lương cơ sở, tăng phụ cấp cho cán bộ, công chức xã vì sau sáp nhập khối lượng công việc nhiều, địa bàn rộng, thời gian làm việc kéo dài, đi làm xa, thu nhập thấp, ảnh hưởng đến đời sống người lao động. Quan tâm đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường giao thông đã xuống cấp; có chế độ, chính sách cho cựu TNXP, cựu quân nhân tình nguyện Campuchia, Lào...; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi phát triển sản xuất; rà soát, sàng lọc lại những đối tượng đang hưởng chế độ thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam.

Đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét lại Thông tư số 29/TT/2024-BGDĐT quy định các trường hợp cấm dạy thêm, tổ chức dạy thêm; quan tâm, tạo điều kiện cho sinh viên sau khi ra trường có công việc ổn định. Kiến nghị Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành các văn bản hướng dẫn đối với những trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có cơ chế đối với những địa phương xây dựng NTM, NTM hiện đại; nghiên cứu phân cấp quản lý phù hợp đối với lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Cường giải đáp một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, xã Ba Đình đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Bùi Mạnh Khoa tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Bùi Mạnh Khoa đã tiếp thu đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Những vấn đề vượt thẩm quyền Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành liên quan ở Trung ương để nghiên cứu, xem xét và trả lời cử tri theo thẩm quyền.

Phan Nga