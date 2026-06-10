Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Tống Sơn

Sáng 10/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 22 gồm các đại biểu: Trần Mạnh Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Mai Nhữ Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Long; Phạm Kim Tân, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa, Giám đốc Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tống Sơn trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Tống Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 5 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND tỉnh.

Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri xã Tống Sơn đã phản ánh một số khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo cử tri, sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn đảm nhận khối lượng công việc quá lớn, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, tuy nhiên các chế độ phụ cấp chưa tương xứng với thời gian, công sức làm việc.

Đồng thời, cần công khai minh bạch công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ. Cần rút ngắn, giảm bớt các thủ tục các thủ tục hành chính phiền hà trong cấp giấy quyền sử dụng đất. Cần tập trung các đơn vị hành chính để người dân không mất nhiều thời gian di chuyển xa khi cần thực hiện các thủ tục.

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống thủy lợi, tiêu úng phục vụ sản xuất nông nghiệp, bởi các trạm bơm đều đã vận hành hơn 40 năm nên xuống cấp, công suất thấp, không đáp ứng được nhu cầu thực tế; đầu tư các công trình giao thông phục vụ dân sinh và phòng chống thiên tai; nâng cấp hệ thống giao thông kết nối vùng, mở rộng Quốc lộ 217, nhất là đoạn nút giao cao tốc Bắc – Nam.

Quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện Chiến dịch “làm giàu, làm sạch” Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý và sử dụng đất công ích; bố trí nguồn lực hoàn thiện các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học tại các trường xuống cấp, đầu tư trang thiết bị dạy học chuyên môn để phù hợp với chương trình chuẩn hóa giáo dục.

Đại biểu Mai Nhữ Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Long giải trình một số kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Mai Nhữ Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Long ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã Tống Sơn thể hiện sự quan tâm và tinh thần đóng góp, xây dựng đối với sự phát triển của địa phương và của tỉnh.

Đại biểu đã trực tiếp giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Phương Phương