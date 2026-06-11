Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 23

Cử tri phường Bỉm Sơn bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời phản ánh tới các đại biểu HĐND tỉnh nhiều nội dung xuất phát từ thực tiễn địa phương.

Các đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc.

Chiều 11/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 23, gồm các ông: Nguyễn Văn Khiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bỉm Sơn; Nguyễn Văn Mười (Hòa thượng Thích Tâm Chính), Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Trụ trì chùa Khánh Quang, phường Quang Trung và Lê Xuân Phúc Hưng, Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri phường Bỉm Sơn trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu Lê Xuân Phúc Hưng thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước.

Đại biểu Nguyễn Văn Mười (Hòa thượng Thích Tâm Chính) thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước.

Cử tri phường Bỉm Sơn bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời phản ánh tới các đại biểu HĐND tỉnh nhiều nội dung xuất phát từ thực tiễn địa phương.

Theo đó, cử tri đề nghị HĐND tỉnh sớm có nghị quyết quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; cơ quan chức năng rà soát, công khai danh mục các dự án kéo dài nhiều năm để có phương án xử lý.

Cử tri phường Bỉm Sơn tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thiện một số dự án trên địa bàn như: Đường khu công nghiệp Bỉm Sơn nối đường ven biển; nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan... Đồng thời, có thêm cơ chế để sữa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị và thu hút nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế, giáo dục...

Đại biểu Nguyễn Văn Khiên giải trình một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Nguyễn Văn Khiên trân trọng cảm ơn những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Lê Hòa