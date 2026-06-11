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Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 18

Khánh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Trong không khí dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, cử tri các xã thuộc đơn vị bầu cử số 18 đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến việc nâng cấp các công trình giao thông; chế độ, chính sách đối với người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp theo quy định...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 18

Trong không khí dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, cử tri các xã thuộc đơn vị bầu cử số 18 đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến việc nâng cấp các công trình giao thông; chế độ, chính sách đối với người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp theo quy định...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 18

Các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 23.

Chiều 11/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Lợi Đức, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Lê Quang Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Chính đã có buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 18 trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối từ hội trường xã Trung Chính đến điểm cầu 6 xã: Nông Cống, Tượng Lĩnh, Trường Văn, Công Chính, Thắng Lợi, Thăng Bình.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 18

Đại biểu Lê Quang Quyền thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước của HĐND tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 18

Đại biểu Nguyễn Lợi Đức thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước.

Phản ánh tới các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri xã Trung Chính đề nghị tỉnh quan tâm nâng cấp Trạm bơm tiêu Đá Bàn và hệ thống kênh tiêu trên địa bàn phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân; xem xét phê duyệt và xác định rõ ranh giới, phạm vi lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa Thành Hoàng Nghiêu - Căn cứ Nguyễn Chích gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2022-2032...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 18

Cử tri tham gia hội nghị tại điểm cầu xã Trung Chính.

Cử tri xã Tượng Lĩnh kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án đường nối Khu công nghiệp Tượng Lĩnh đi đường tỉnh 525; có chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ có mức sống trung bình để sản xuất kinh doanh; điều tiết thuế tài nguyên từ doanh nghiệp khai thác mỏ đất trên địa bàn xã.

Cử tri xã Công Chính kiến nghị đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường 3/2 (ĐT.505 - Tượng Lĩnh) và tuyến đường 327 nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn, bảo đảm an toàn giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 18

Cử tri xã Trung Chính tham gia ý kiến.

Đồng thời, cử tri các địa phương quan tâm, kiến nghị các nội dung về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp theo quy định mới; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng các công trình nằm trong hành lang an toàn giao thông; tiếp tục nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo thuận tiện cho người dân...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 18

Đại biểu Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải trình một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Khánh Phương

Từ khóa:

#Đại biểu HĐND tỉnh #HĐND tỉnh Thanh Hóa #Chủ tịch UBND tỉnh #Kiến nghị #Bầu cử #xã Trung Chính #Tiếp xúc cử tri #Công trình giao thông #Ban thường vụ tỉnh ủy #Bí thư Đảng ủy

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