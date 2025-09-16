Hotline: 0822.173.636   |

Theo phóng viên tại Cairo, Đại Bảo tàng Ai Cập (GEM) sẽ chính thức khai trương vào ngày 1/11 và mở cửa đón khách vào ngày 4/11, nhân kỷ niệm 103 năm phát hiện lăng mộ Vua Tutankhamun.

Đại Bảo tàng Ai Cập lần đầu tiên trưng bày trọn vẹn kho báu Vua Tutankhamun

Theo phóng viên tại Cairo, Đại Bảo tàng Ai Cập (GEM) sẽ chính thức khai trương vào ngày 1/11 và mở cửa đón khách vào ngày 4/11, nhân kỷ niệm 103 năm phát hiện lăng mộ Vua Tutankhamun.

Đại Bảo tàng Ai Cập lần đầu tiên trưng bày trọn vẹn kho báu Vua Tutankhamun

Khách du lịch đang xem triển lãm Vua Tutankhamun tại GEM. (Ảnh: egypttimetravel)

Tại đây, lần đầu tiên toàn bộ bộ sưu tập của vị pharaoh trẻ tuổi nhất lịch sử Ai Cập sẽ được trưng bày trong một phòng riêng biệt.

Phòng trưng bày Tutankhamun tại Bảo tàng Ai Cập ở Tahrir sẽ đóng cửa từ ngày 20/10 để chuyển toàn bộ hơn 5.000 hiện vật sang GEM.

Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập Mohamed Ismail Khaled cho biết đây là một khoảnh khắc đặc biệt trong lịch sử khảo cổ học và bảo tàng trên toàn thế giới khi được chứng kiến toàn bộ bộ sưu tập của Vua Tutankhamun được tập hợp lại, kể lại trọn vẹn câu chuyện cuộc đời ông.

Theo ông Khaled, đây là “giấc mơ trở thành hiện thực” đối với các nhà sử học, nhà khảo cổ học và du khách từ Ai Cập và khắp nơi trên thế giới.

GEM sẽ mang đến trải nghiệm trưng bày sống động, cho phép khách tham quan khám phá cuộc đời và kho báu của Tutankhamun rất độc đáo và toàn diện.

Ông Khaled cũng cam kết Bảo tàng Ai Cập ở Tahrir vẫn mở cửa đón khách bình thường, ngoại trừ phòng trưng bày Tutankhamun tạm đóng.

GEM sẽ đóng cửa từ ngày 15/10 để hoàn tất công tác chuẩn bị. Từ tháng 10/2024, GEM đã được vận hành thử nghiệm, mở cửa một số khu vực cho công chúng, và từ tháng 2/2025 bắt đầu áp dụng giờ mở cửa chính thức.

Với hơn 100.000 hiện vật, GEM sẽ trở thành trung tâm trưng bày di sản khảo cổ lớn nhất Ai Cập, hứa hẹn là điểm đến quan trọng thu hút khách du lịch và giới nghiên cứu trên toàn thế giới./.

Theo TTXVN

