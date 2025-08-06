Đặc phái viên Tổng thống Mỹ đến Moscow thảo luận xung đột Ukraine

Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đến Moscow để thảo luận về việc giải quyết xung đột Ukraine.

Ảnh: RT.

Máy bay của vị quan chức Mỹ đã hạ cánh xuống Sân bay Vnukovo của Moscow vào sáng 6/8, nơi ông được phái viên của tổng thống Nga Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, đồng thời là giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), chào đón. Ngay sau khi đến nơi, hai người đã đi dạo trong Công viên Zaryadye ở trung tâm Moscow, gần Điện Kremlin.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cho biết không thể loại trừ khả năng diễn ra cuộc gặp trực tiếp giữa Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ mở đường cho “một bước đột phá” trong các cuộc đàm phán về Ukraine.

Witkoff đến Moscow vài ngày sau khi ông Trump đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga trừ khi có tiến triển đáng kể trong quá trình giải quyết. Tổng thống Mỹ ám chỉ các biện pháp hạn chế có thể bao gồm thuế quan 100% và các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhắm vào các đối tác thương mại của Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu mỏ.

Kể từ khi ông Trump nhậm chức, đặc phái viên Witkoff đã tổ chức nhiều vòng đàm phán với Nga. Chuyến thăm gần đây nhất của ông tới Nga diễn ra vào cuối tháng 4. Các cuộc đàm phán xoay quanh xung đột Ukraine, trao đổi tù nhân Mỹ - Nga và quan hệ song phương.

Hôm 5/8, truyền thông Ukraine đưa tin chuyến thăm Moscow của Witkoff sẽ trùng với cuộc hội đàm giữa Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg và các quan chức ở Kiev.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục thúc đẩy Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình, hai nước đã tổ chức 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul vào tháng 5, tháng 6 và cuối tháng 7. Mặc dù không đạt được đột phá, hai bên vẫn đồng ý trao đổi một số tù nhân quan trọng.

Nga khẳng định một thỏa thuận hòa bình bền vững phải bao gồm cam kết của Ukraine không gia nhập NATO, phi quân sự hóa và công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa. Kiev đã bác bỏ các điều khoản này.

