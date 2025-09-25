Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff: Sẽ có bước đột phá về tình hình Gaza trong những ngày tới

Ngày 25/9, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết ông kỳ vọng sẽ có bước đột phá liên quan đến tình hình Gaza trong vài ngày tới, đồng thời tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình bày một kế hoạch với các quốc gia trong khu vực.

Một cuộc không kích của Israel vào Thành phố Gaza. Ảnh: Anadolu/Axios.

Đặc phái viên Steve Witkoff cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ về kế hoạch trong cuộc gặp với lãnh đạo các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo hôm 23/9 bên lề Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Witkoff nói: “Chúng tôi đã trình bày cái gọi là “Kế hoạch 21 điểm vì hòa bình tại Trung Đông và Gaza của Tổng thống Trump””. Ông Witkoff cho biết thêm: “Tôi cho rằng kế hoạch này giải quyết được những quan ngại của Israel cũng như của tất cả các nước láng giềng trong khu vực. Chúng tôi lạc quan, thậm chí có thể nói là khá tự tin, rằng trong vài ngày tới sẽ có thể công bố một bước đột phá nào đó.”

Những phát biểu của ông Witkoff được đưa ra trong bối cảnh cùng ngày, báo Politico (Mỹ) đưa tin Tổng thống Donald Trump đã cam kết với các lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo trong cuộc gặp vào ngày 23/9 rằng ông sẽ không cho phép Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sáp nhập Bờ Tây. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện lập trường cứng rắn về vấn đề này và khẳng định rằng Israel sẽ không được phép sáp nhập Bờ Tây - khu vực hiện do Chính quyền Palestine kiểm soát.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Ả Rập đã tỏ ra thất vọng trước việc ông Trump phản đối công nhận Nhà nước Palestine và tiếp tục ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Cuộc chiến này đã leo thang ra ngoài Gaza trong tháng 9, khi Israel tấn công các quan chức Hamas đang có mặt ở Qatar. Mục tiêu của các nước Ả Rập là thuyết phục Tổng thống Trump hiểu rằng bất kỳ hành động xâm lấn nào của Israel vào Bờ Tây đều có thể dẫn đến sự sụp đổ của Hiệp định Abraham - thành tựu chính sách đối ngoại trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump hồi năm 2020, mở đường cho bình thường hóa quan hệ giữa Israel - một số nước Ả Rập, và Israel đồng ý đình chỉ kế hoạch sáp nhập Bờ Tây.

Thúy Hà (Nguồn The Times of Israel)