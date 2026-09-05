Đặc phái viên Mỹ mang đề xuất của tổng thống Trump tới Nga, Ukraine

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tới Nga và Ukraine với đề xuất của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt chiến tranh, trong khi Washington thúc đẩy Moscow và Kyiv tạm dừng các cuộc tấn công để tạo điều kiện cho nỗ lực ngoại giao.

Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/9 cho biết ông đã cử Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Nga và Ukraine nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Tôi đã cử Steve Witkoff và Jared Kushner đi xem liệu chúng ta có thể đạt được tiến triển gì hay không. Chúng tôi đã có một ý tưởng cho hòa bình”, song không tiết lộ nội dung chi tiết về kế hoạch này.

Theo kế hoạch được các nguồn tin quốc tế dẫn lại, đặc phái viên Witkoff và Kushner sẽ tới Moscow trước, sau đó tới Kyiv. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận hai đặc phái viên Mỹ dự kiến đến Ukraine vào ngày 6/9, sau cuộc gặp tại Nga. Đây cũng là chuyến thăm Kyiv đầu tiên của hai quan chức Mỹ trong khuôn khổ nỗ lực ngoại giao mới này.

Một trong những vấn đề được Washington thúc đẩy trước chuyến công tác là tạo ra một khoảng lặng quân sự trong thời gian hai đặc phái viên tiến hành các cuộc tiếp xúc. Mỹ đã đề nghị Ukraine tạm dừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Moscow và các cơ sở năng lượng của Nga trong thời gian hai ông Witkoff và Kushner ở Nga. Washington đồng thời muốn Nga hạn chế các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Kyiv trong khoảng thời gian này.

Từ phía Ukraine, Tổng thống Zelensky cũng đề xuất một lệnh ngừng bắn tạm thời trong thời gian các đặc phái viên Mỹ tiến hành các cuộc tiếp xúc. Kyiv cho biết sẵn sàng hạn chế các cuộc tấn công và mong Nga có hành động tương tự.

Trong khi Washington tìm cách tạo điều kiện cho chuyến công tác, Điện Kremlin vẫn tỏ ra thận trọng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow sẽ thông báo về các cuộc tiếp xúc với hai đặc phái viên Witkoff và Kushner khi chúng diễn ra.

Khói bốc lên từ trụ sở SBU ở Kyiv. Ảnh: Reuters.

Chuyến công tác của các phái viên Mỹ diễn ra trong bối cảnh giao tranh trên không giữa hai bên tiếp tục leo thang. Hôm 4/9, Nga đã mở cuộc tập kích bằng máy bay không người lái vào trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ở Kyiv. Cuộc tấn công khiến ít nhất 12 người bị thương.

Theo nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố hồi tháng 7/2026, cuộc xung đột đã khiến khoảng 450.000 binh sĩ Nga thiệt mạng, trong khi tổn thất phía Ukraine ước tính từ 125.000 đến 150.000 người.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, Anadolu.