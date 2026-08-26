Đa dạng kênh tiêu thụ sản phẩm OCOP

Đứng trong tốp đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP, tỉnh Thanh Hóa không chỉ khuyến khích các chủ sản xuất nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã mà còn từng bước đổi mới phương thức tiếp cận thị trường. Nhờ kết hợp linh hoạt giữa các kênh truyền thống, điểm giới thiệu sản phẩm uy tín và ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, những sản phẩm OCOP mang đậm bản sắc xứ Thanh đang dần mở rộng thị trường, chiếm lĩnh thị trường nội địa và tiến tới xuất khẩu.

Nhiều sản phẩm OCOP nhóm thực phẩm, đồ uống được bày bán tại cửa hàng trưng bày, bán sản phẩm OCOP trên đường Phan Bội Châu, phường Hạc Thành.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của thị trường nội địa, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa các sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng. Hàng loạt điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đã được xây dựng tại các xã, phường, khu, điểm du lịch. Không chỉ dừng lại ở các cửa hàng chuyên biệt, các chủ thể OCOP đã chủ động đưa sản phẩm vào chuỗi siêu thị lớn, hệ thống cửa hàng tiện lợi và các trung tâm thương mại. Với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, một số sản phẩm OCOP, như: nước mắm Lê Gia, nước mắm Cự Nham, miến gạo Thăng Long... đã có mặt tại nhiều siêu thị, hệ thống tiêu dùng hiện đại trên cả nước. Việc xuất hiện trên các kệ hàng uy tín không chỉ khẳng định chất lượng đạt chuẩn, bảo đảm an toàn thực phẩm của sản phẩm OCOP Thanh Hóa mà còn tăng độ nhận diện thương hiệu đối với người tiêu dùng.

Hoạt động kết nối cung - cầu thông qua các hội chợ triển lãm, tuần hàng nông sản, hội nghị giao thương giữa Thanh Hóa và các tỉnh, thành phố trên cả nước được tổ chức thường xuyên. Đây chính là “nhịp cầu” quan trọng giúp các chủ thể OCOP tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ dài hạn.

Ông Thạch Văn Hiểu, Giám đốc Công ty TNHH Nước mắm Cự Nham, xã Tiên Trang, cho biết: “Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, chúng tôi đã kết nối và mở được hơn 40 điểm tiêu thụ sản phẩm OCOP 4 sao nước mắm Cự Nham trên cả nước. Từ đó nâng cao giá trị kinh tế, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường”.

Thanh Hóa được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để tiêu thụ nông sản. Phần lớn các sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao của tỉnh đã xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử lớn như PostMart, Voso, Shopee, Lazada, Tiki... Các công cụ truyền thông hiện đại như livestream bán hàng trên tiktok, facebook, hay việc áp dụng mã QR truy xuất nguồn gốc đã giúp sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng trên phạm vi rộng một cách nhanh chóng và minh bạch.

Đặc biệt, việc tích hợp, số hóa dữ liệu sản phẩm OCOP trên các ứng dụng công dân số, hệ thống kiosk thông minh tại điểm du lịch và quảng bá trên các màn hình công cộng lớn tại các đô thị đã tạo nên chuyển biến rõ nét trong phương thức quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Người tiêu dùng giờ đây chỉ cần vài thao tác chạm nhẹ trên điện thoại thông minh là có thể tìm hiểu đầy đủ thông tin, quy trình sản xuất và đặt mua các mặt hàng đặc sản mang đậm hương vị xứ Thanh.

Bà Nguyễn Hồng Thái, Phó chánh Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh, cho biết: “Sự đa dạng hóa của các kênh tiêu thụ đã đem lại kết quả rõ rệt, như doanh thu của nhiều chủ thể OCOP tăng trưởng vượt bậc, thị trường tiêu thụ không còn bị bó hẹp trong phạm vi địa phương mà đã mở rộng ra toàn quốc, thậm chí một số sản phẩm thế mạnh đã vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe để xuất khẩu sang thị trường quốc tế”.

Tuy nhiên, mở rộng thị trường cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng và năng lực cạnh tranh. Công tác kiểm soát chất lượng, hỗ trợ các chủ thể đổi mới bao bì, chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng câu chuyện sản phẩm cần được các sở, ngành, địa phương quan tâm, thực hiện chặt chẽ hơn. Tỉnh cũng đang tiếp tục đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng thương mại số, tăng cường đào tạo kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số cho nông dân và HTX nhằm đưa thương hiệu OCOP xứ Thanh tiếp tục mở rộng thị trường, nâng cao vị thế trên bản đồ OCOP quốc gia và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Bài và ảnh: Lê Hòa