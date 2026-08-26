Nâng cao chất lượng và phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm việc duy trì chất lượng, sử dụng nhãn hiệu OCOP đúng quy định và nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc duy trì các tiêu chí OCOP, điều kiện sản xuất, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Chỉ đạo, hướng dẫn các chủ thể cập nhật, lưu giữ đầy đủ hồ sơ pháp lý, thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ và khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kiểm tra. Rà soát toàn bộ sản phẩm OCOP trên địa bàn, nhất là các sản phẩm hết thời hạn công nhận, dừng sản xuất, không còn đủ điều kiện hoặc chủ thể không có nhu cầu tiếp tục duy trì.

Đối với 6 sản phẩm đã có văn bản tạm dừng sử dụng nhãn hiệu OCOP gồm: Ngũ cốc dinh dưỡng Lạc Lạc Plus; Ngũ cốc bầu Lạc Lạc Plus của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Secret Life (xã Thiệu Tiến); Miến quê hương của HKD Lê Thị Côi (xã Thọ Ngọc); Nem nướng Phương Bưởi của hộ kinh doanh Phạm Văn Phương (xã Vĩnh Lộc); Nem chua Liên Thu của hộ kinh doanh Đào Duy Liên (xã Trung Chính); Măng muối Nghĩa Linh của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Quế (xã Thiệu Trung), tiếp tục theo dõi, quản lý việc chấp hành của các chủ thể, không để tiếp tục sử dụng logo OCOP khi lưu thông trên thị trường. Đồng thời, hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể nâng cao chất lượng sản phẩm, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường.

Công an tỉnh và các Sở: Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương, Khoa học và Công nghệ theo thẩm quyền được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể OCOP duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực quản lý. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý hoặc tham mưu xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, nguồn gốc nguyên liệu, ghi nhãn hàng hóa và các nội dung khác có liên quan; hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)