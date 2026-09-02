Nỗ lực hoàn thành mục tiêu phát triển sản phẩm OCOP

Những tháng cuối năm được xác định là thời gian quan trọng để tỉnh Thanh Hóa bứt phá, hoàn thành và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu phát triển sản phẩm OCOP. Do đó, các sở, ngành, địa phương đã và đang rà soát, hỗ trợ và khuyến khích các chủ thể sản xuất có sản phẩm tiềm năng phát triển theo chu trình OCOP xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, bảo đảm hoàn thành mục tiêu toàn tỉnh phát triển mới 65 sản phẩm OCOP.

Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh đánh giá tiềm năng phát triển sản phẩm OCOP tại xã Nguyệt Ấn.

Với lợi thế địa hình đa dạng từ miền núi, trung du đến đồng bằng và ven biển, Thanh Hóa sở hữu nguồn nông, lâm, thủy sản phong phú cùng hàng trăm làng nghề truyền thống. Nhận thức rõ tiềm năng này, ngay từ đầu năm 2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đặt ra mục tiêu phát triển mới sản phẩm OCOP, trong đó, ưu tiên phát triển các nhóm sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, như: thực phẩm chế biến, thảo dược, đồ uống, hàng thủ công mỹ nghệ và dịch vụ du lịch cộng đồng. Không chỉ tập trung gia tăng số lượng, Thanh Hóa đặc biệt chú trọng tới việc duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm đã được công nhận, khuyến khích các chủ thể cải tiến quy trình sản xuất để nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao và 5 sao.

Xã Nguyệt Ấn sau 1 năm thành lập, mặc dù đã xác định được tiềm năng, thế mạnh song vẫn trong tình trạng “trắng” sản phẩm OCOP. Ông Lưu Đình Thường, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Để hoàn thành mục tiêu phát triển ít nhất 1 sản phẩm OCOP trong năm 2026, ngày từ đầu năm, UBND xã đã chủ động rà soát các mô hình tiềm năng, tập trung hỗ trợ các nhóm hộ sản xuất các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách, người dân có sản phẩm tiềm năng. Đặc biệt, UBND xã giao cán bộ chuyên trách OCOP, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện sản phẩm cũng như hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm”.

Với những nỗ lực đó, đến nay, xã Nguyệt Ấn đã có 2 sản phẩm sẵn sàng cho đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của tỉnh. Đồng thời, hình thành tư duy phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng trong cộng đồng dân cư.

Qua khảo sát cho thấy, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 20 xã, phường “trắng” sản phẩm OCOP. Cùng với đó, mặc dù trên địa bàn tỉnh có nhiều sản phẩm được đánh giá là có tiềm năng để phát triển thành sản phẩm OCOP, song quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, việc đầu tư trang thiết bị máy móc còn hạn chế nên mẫu mã đơn giản, chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu của chương trình và những thị trường lớn... Do đó, để bảo đảm mục tiêu có thêm 65 sản phẩm OCOP trong năm 2026, ngay từ đầu năm, Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh đã tổ chức các đoàn khảo sát, làm việc với từng địa phương về khó khăn, giải pháp phát triển mới sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 8/2026, toàn tỉnh mới có 35 sản phẩm OCOP được công nhận mới, đạt 53,8% kế hoạch năm. Các sản phẩm được đánh giá, phân hạng trong những tháng đầu năm 2026 chủ yếu thuộc các lĩnh vực như thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm có thị trường tiêu thụ tốt, khả năng phát triển bền vững.

Hiện nay, các xã, phường trong tỉnh đang tiếp tục rà soát, lựa chọn các sản phẩm đủ điều kiện tham gia chương trình. Đồng thời, Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh và các ngành liên quan đang phối hợp cùng các địa phương hướng dẫn các chủ thể tháo gỡ khó khăn, hoàn thành hồ sơ trình Hội đồng xét công nhận theo đúng kế hoạch.

Bà Nguyễn Hồng Thái, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh, cho biết: “Trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa không chỉ tăng số lượng sản phẩm OCOP, mà còn tập trung phát triển các sản phẩm có thương hiệu, có chuỗi giá trị dựa trên thế mạnh của địa phương. Cùng với đó, tỉnh luôn đồng hành cùng các chủ thể thông qua hỗ trợ như tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng thương hiệu, tăng cường liên kết để không chỉ phát triển mới sản phẩm OCOP mà còn nâng cao giá trị sản phẩm theo hướng bền vững”.

Theo thống kê, Thanh Hóa hiện có 690 sản phẩm OCOP, với 2 sản phẩm OCOP 5 sao. Những tháng cuối năm, UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, đội ngũ tư vấn và chủ thể tham gia chương trình để có nhiều sản phẩm chất lượng tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến thương mại quảng bá, tiếp thị sản phẩm bằng nhiều hình thức để việc phát triển mới sản phẩm OCOP bảo đảm mục tiêu, kế hoạch.

Bài và ảnh: Lê Hòa