Đa dạng hóa đối tượng, hình thức nuôi trồng thủy sản

Những năm gần đây, ngành nông nghiệp và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu rủi ro cho hoạt động nuôi trồng thủy sản. Trong đó, đa dạng hóa đối tượng và hình thức nuôi trồng là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần thích ứng biến đổi khí hậu, giảm chi phí sản xuất và phát triển bền vững.

Diện tích nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Nguyễn Văn Nam, xã Quảng Chính nuôi xen ghép mang lại giá trị kinh tế cao.

Vừa thu hoạch lứa tôm, ông Nguyễn Văn Nam, xã Quảng Chính lại thả giống cá bống bớp, cá đối mục, cua và tiếp tục xen ghép vụ tôm mới cho thị trường dịp đầu năm sau. Ông Nam cho biết: “Trước đây, diện tích nuôi quảng canh của người dân chỉ độc canh nuôi tôm hoặc cá. Tuy nhiên, những năm gần đây, hầu hết các chủ đầm trong vùng đều triển khai nuôi xen ghép, bước đầu cho thấy ngay hiệu quả. Nếu độc canh cả năm chỉ được 2 vụ tôm, còn nuôi xen ghép được 3 vụ, mùa mưa lũ vẫn làm được. Tuy không lãi nhiều bằng nuôi chuyên tôm nhưng thu hoạch đều, cho thu nhập ổn định cả năm. Điểm lợi lớn nhất của nuôi xen ghép là các đối tượng nuôi sẽ hỗ trợ lẫn nhau để phát triển, loại trừ dịch bệnh, giúp môi trường nuôi luôn sạch sẽ, không bị dư thừa thức ăn đọng lại dưới đáy hồ”.

Được biết tại xã Quảng Chính, hầu hết các hộ nuôi trồng thủy sản quảng canh đều lựa chọn tôm sú là đối tượng nuôi chủ lực. Tuy nhiên hầu hết các hộ đã chú trọng đa dạng hóa đối tượng trong nuôi trồng và bước đầu đạt được những kết quả tích cực cả về kinh tế lẫn tác động môi trường.

Khảo sát tại các địa phương ven biển cho thấy, việc phụ thuộc quá lớn vào một đối tượng nuôi khiến người dân dễ gặp rủi ro khi dịch bệnh xảy ra hoặc giá cả biến động. Do đó, các chủ đồng đã chuyển hướng nuôi ghép, nuôi luân canh hoặc thay thế một phần diện tích bằng các loài khác như tôm thẻ chân trắng, cua, cá rô phi, cá bống bớp, hàu, ngao... mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định hơn. Tại phường Hải Bình, để nâng cao giá trị sản xuất cho diện tích nuôi trồng thủy sản, UBND phường đã hướng dẫn các hộ có diện tích nuôi tập trung phát triển nghề nuôi trồng thủy sản theo hướng lựa chọn đối tượng nuôi, hình thức nuôi phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, trình độ kỹ thuật, cơ sở hạ tầng. Đồng thời, bố trí và đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng nuôi trồng thủy sản. Đáng chú ý, phường đã và đang chú trọng chuyển dịch hình thức nuôi trồng từ quảng canh sang nuôi thâm canh, đa dạng đối tượng con nuôi theo hướng an toàn, đa dạng sinh học. Đối với diện tích nuôi lồng bè, thay vì chỉ sử dụng những đối tượng nuôi truyền thống, phường đã hướng dẫn người dân bố trí xen canh các loại giống, như: cá vược, cá mú, cá hồng mỹ, cá giò... Đối với diện tích nuôi giàn bè, bãi triều ven sông, sử dụng các giống như hàu Thái Bình Dương, vẹm xanh... Việc đa dạng hóa đối tượng và hình thức nuôi trồng đã mang lại giá trị kinh tế vượt trội cho ngành nuôi trồng thủy sản của địa phương. Ngoài ra, một số con nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, như: ốc hương, tôm càng xanh cũng được khuyến khích phát triển.

Ông Nguyễn Như Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Hải Bình, cho biết: "Để nâng cao hiệu quả kinh tế từ ngành nuôi trồng thủy sản, UBND phường đã hướng dẫn người dân đa dạng đối tượng con nuôi, thực hiện xen ghép các đối tượng con nuôi, vừa tận dụng được nguồn thức ăn dư thừa, tiết kiệm chi phí vừa giảm thiểu tác động tới môi trường. Đồng thời, chú trọng tìm kiếm và lựa chọn những đối tượng con nuôi phù hợp với xu hướng thị hiếu của thị trường và đặc điểm của địa phương để đưa vào sản xuất”.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, những năm gần đây, tình hình khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ khắt khe, chi phí đầu vào tăng cao, việc đa dạng hóa đối tượng nuôi và hình thức nuôi đang được coi là “chìa khóa” giúp phá thế độc canh, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Cùng với việc tập trung phát triển các đối tượng nuôi chủ lực, ngành thủy sản Thanh Hóa đang khuyến khích người dân đầu tư đa dạng đối tượng và hình thức nuôi, nhằm khai thác tối đa diện tích mặt nước, tận dụng điều kiện sinh thái của từng vùng để lựa chọn đối tượng nuôi phù hợp. Việc kết hợp nuôi nhiều loài có đặc tính sinh học khác nhau giúp hạn chế dịch bệnh, giảm chi phí thức ăn công nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường sinh thái.

Ông Vũ Văn Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa, cho biết: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, thời tiết diễn biến hết sức phức tạp nên cây trồng, vật nuôi cũng phải thích nghi. Người dân nên chọn giống có khả năng chịu nhiệt, chịu mặn cao như: cá vược, tôm rảo, cá rô phi... Song song với đa dạng hóa đối tượng, các ngành chức năng cũng cần tăng cường quản lý chất lượng giống để đảm bảo hiệu quả lâu dài cho sản xuất.

Bài và ảnh: Lê Hòa