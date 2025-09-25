Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị tuyên án 5 năm tù

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa bị kết án 5 năm tù vì tội âm mưu phạm tội trong nỗ lực gây quỹ vận động tranh cử từ Libya, đánh dấu lần đầu tiên một cựu nguyên thủ quốc gia bị đưa vào tù trong lịch sử nước Pháp hiện đại.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đến dự phiên tòa xét xử ông về cáo buộc nhận tài trợ bất hợp pháp từ Libya cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007, tại tòa án Tribunal de Paris ở Paris, ngày 25/9/2025. Ảnh: CNBC.

Phán quyết được đưa ra sau phiên tòa xét xử ông và các phụ tá bị cáo buộc lập giao kèo tham nhũng với chế độ của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi để nhận tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp năm 2007.

Trong một phán quyết, Chánh án Nathalie Gavarino đã đưa ra một bản án đặc biệt, đồng nghĩa với việc ông Sarkozy, 70 tuổi, sẽ phải chịu án tù ngay cả khi kháng cáo. Bà Nathalie Gavarino biện minh cho bản án và mức án này với lý do các tội danh “đặc biệt nghiêm trọng” và “có khả năng làm suy yếu lòng tin của người dân”.

Các công tố viên có 1 tháng để thông báo cho ông thời điểm phải vào tù. Thẩm phán cũng ra lệnh cho Sarkozy phải nộp phạt 100.000 euro.

Bản án tù dành cho Sarkozy khắc nghiệt hơn nhiều người dự đoán. Khi rời khỏi phòng xử án, ông bày tỏ sự tức giận, nói với các phóng viên: "Những gì xảy ra hôm nay... có ý nghĩa cực kỳ nghiêm trọng đối với pháp quyền và niềm tin mà người ta có thể đặt vào hệ thống tư pháp."

Sarkozy, người đã phủ nhận mọi hành vi sai trái tại tòa và sẽ kháng cáo, cho biết “Tôi vô tội, công lý là một điều đáng xấu hổ” và “lòng căm thù” đối với ông “rõ ràng là không có giới hạn”.

“Những người ghét tôi đến mức này nghĩ rằng họ sẽ làm nhục tôi”, ông Sarkozy, cựu tổng thống cánh hữu của Pháp từ năm 2007 đến năm 2012, cho biết. “Nhưng những gì họ làm nhục ngày hôm nay chính là nước Pháp, hình ảnh của nước Pháp”.

Các công tố viên đã nói với tòa án rằng Sarkozy và các phụ tá của ông đã lập ra một “hiệp ước tham nhũng” với ông Gaddafi và chế độ Libya vào năm 2005 để tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử tổng thống thắng lợi của Sarkozy hai năm sau đó.

Tòa án cho biết để đổi lấy số tiền này, Libya đã yêu cầu các ưu đãi về ngoại giao, pháp lý và kinh doanh, và được cho là Sarkozy sẽ khôi phục hình ảnh quốc tế của ông Gaddafi.

Các công tố viên cáo buộc các thành viên trong đoàn tùy tùng của Sarkozy đã gặp gỡ các thành viên của Libya vào năm 2005, khi Sarkozy còn là Bộ trưởng Nội vụ. Ngay sau khi trở thành tổng thống vào năm 2007, Sarkozy đã mời nhà lãnh đạo Libya đến thăm cấp nhà nước, nơi ông dựng lều trại Bedouin trong khu vườn gần Điện Élysée.

Tuy nhiên, đến năm 2011, Sarkozy đã đưa Pháp vào vị trí tiên phong trong các cuộc không kích do NATO dẫn đầu nhằm vào quân đội Libya. Ông Gaddafi bị phiến quân bắt giữ và giết chết vào tháng 10/2011.

Những cáo buộc về một thỏa thuận tài trợ chiến dịch bí mật đã biến vụ việc thành phiên tòa tham nhũng lớn nhất mà Sarkozy phải đối mặt. Trước đó, ông đã bị kết án trong hai vụ án riêng biệt và bị tước bỏ huân chương cao quý nhất của Pháp, Bắc Đẩu Bội Tinh.

Trong vụ án đầu tiên, Sarkozy bị kết tội tham nhũng và lợi dụng chức vụ để đạt được lợi ích bất hợp pháp từ một thẩm phán. Ông bị tuyên án một năm tù giam và đã thụ án trong năm nay với một thẻ điện tử trong ba tháng trước khi được trả tự do có điều kiện. Đây là lần đầu tiên một cựu nguyên thủ quốc gia Pháp bị buộc phải đeo thẻ điện tử. Sarkozy đã phải đeo thẻ này vào tòa án hình sự Paris trong một phần của phiên tòa xét xử liên quan đến tài trợ cho chiến dịch tranh cử ở Libya.

Trong một vụ án khác, Sarkozy bị kết tội che giấu chi tiêu quá mức bất hợp pháp trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 mà ông đã thua ứng cử viên Đảng Xã hội François Hollande. Ông đã kháng cáo cả hai bản án.

TD (theo The Guardian, AP, Nikkei)