Cường độ El Nino có thể từ mạnh đến siêu mạnh trong năm nay

Trung Quốc mới đây đã đưa ra dự báo về cường độ phát triển của El Nino trong năm nay, trong đó nhận định rằng hiện tượng khí hậu này có thể diễn biến từ mạnh đến siêu mạnh vào mùa Hè và mùa Thu, làm tăng khả năng mưa lớn ở miền Nam, cùng các đợt nắng nóng dữ dội và nguy cơ lũ lụt kéo dài sang năm sau.

Người dân tránh nóng trong công viên nước ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương đã tăng lên từ tháng Sáu, với nhiệt độ ở khu vực giám sát chính tăng thêm 1,6 độ C, cao hơn mức tăng 0,64 độ C của tháng Năm.

Cơ quan này dự báo nhiệt độ bề mặt nước biển sẽ còn tăng tiếp, dẫn đến việc El Nino sẽ phát triển lên thành mạnh đến siêu mạnh trong mùa Hè và mùa Thu.

Giới chuyên gia dự báo các hình thái thời tiết liên quan đến El Nino cùng với các tín hiệu khí hậu khác sẽ gây mưa lớn, lũ lụt, hạn hán, sóng nhiệt và mưa bão, nhất là trong hai tháng hè cao điểm tháng Bảy và tháng Tám.

Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, khi El Nino đạt đỉnh điểm vào mùa Thu và mùa Đông, miền Nam Trung Quốc có khả năng nhận lượng mưa trên mức trung bình, trong khi nhiệt độ ở hầu hết các khu vực trên cả nước sẽ cao hơn bình thường.

Khi El Nino suy yếu dần vào mùa Xuân và mùa Hè năm sau, lượng mưa trên trung bình vẫn sẽ tiếp diễn trên diện rộng, làm tăng nguy cơ lũ lụt ở nhiều lưu vực sông, bao gồm cả sông Dương Tử.

Hầu hết các vùng của Trung Quốc được dự báo sẽ có nhiệt độ cao hơn đáng kể so với mức bình thường, với các đợt sóng nhiệt mạnh hơn và lan rộng hơn.

Cũng theo trung tâm trên, các vùng sản xuất ngũ cốc chính ở Đông Bắc và phía Bắc Trung Quốc cần chuẩn bị đối phó với những tác động tiềm tàng của lượng mưa quá mức và lũ lụt, trong khi khu vực Tây Bắc, bao gồm cả Khu tự trị Tân Cương, nên tăng cường chuẩn bị ứng phó với hạn hán trong điều kiện thời tiết nóng và khô hơn.

Ông Đàm Triết Mẫn - viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Hiệu trưởng Đại học Nam Kinh - cảnh báo El Nino sẽ gây tác động lan rộng khắp các vùng và các ngành, và thường có độ trễ về thời gian. Chính phủ và doanh nghiệp nên tăng cường hệ thống dự báo khí hậu, cảnh báo sớm, nâng cao phối hợp giữa các lĩnh vực trọng điểm và tăng cường quản lý rủi ro chuỗi cung ứng để nâng cao khả năng phục hồi trước hiện tượng El Nino mạnh./.

Theo TTXVN