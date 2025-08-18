Cuộc sống mới ở làng quê cách mạng Yên Lộ

Kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mỗi người dân làng Yên Lộ, xã Thiệu Tiến lại thêm tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Cổng chào làng Yên Lộ.

Thời kỳ 1930-1945, làng Yên Lộ kết nối với các làng Đồng Minh, Đồng Chí, Đồng Tâm, Đồng Tiến, Đồng Thanh, Đồng Bào của xã Thiệu Toán để hình thành vùng quê cách mạng, dấy lên phong trào đấu tranh chống sưu cao, thuế nặng của phát xít Nhật, dành chính quyền về tay Nhân dân. Làng Yên Lộ xưa có tên là làng An Lộ (còn gọi là làng Lỗ), các điểm đình, chùa, nghè của làng Yên Lộ đều là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử hoạt động bí mật của phong trào cách mạng.

Chùa Yên Lộ được xây dựng trên sườn núi đá. Năm 1928 chùa được tu sửa lại. Năm 1935, đồng chí Hoàng Văn Quế, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, sau này là Huyện ủy viên Huyện ủy Thiệu Hóa (tháng 8/1945) đã ra coi chùa để hoạt động cách mạng. Thời kỳ 1935-1936, Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiều lần tổ chức hội nghị ở đây để củng cố tổ chức, phong trào cách mạng. Việc liên lạc giữa cán bộ cách mạng đều lấy chùa làm địa điểm gặp bí mật. Trải qua những thăng trầm lịch sử, chùa có thời kỳ trở thành phế tích. Tuy nhiên, được sự quan tâm của các cấp, ngành, cùng các thế hệ con cháu làng Yên Lộ đã chung tay trùng tu, tôn tạo ngôi chùa khang trang hơn, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ thanh tịnh, bình yên vốn có. Đến nay, ngôi chùa vẫn là bến đỗ tâm hồn, nẻo về nguồn cội của mọi người dân Yên Lộ và con em xa quê, cũng là điểm đến của du khách thập phương.

Nằm dưới chân núi Yên Lộ là di tích nghè Yên Lộ. Nghè thờ vị thần Nguyễn Tùng, còn gọi là Tản Viên Công Hưng. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử gắn với phong trào cách mạng, với các chiến sĩ cộng sản kiên trung và Nhân dân Yên Lộ. Năm 1930, tại đây đã tổ chức lễ kết nạp hội viên Nông hội đỏ. Năm 1934, nghè Yên Lộ là nơi in ấn tài liệu cách mạng...

Còn đình làng Yên Lộ từ năm 1927-1945 là nơi tổ chức hội họp của các đoàn thể, điểm diễn ra hội nghị thành lập Mặt trận phản đế, Mặt trận Việt Minh. Đặc biệt, tháng 5/1950 tại đây Đại hội Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ IV được tổ chức, đề ra phương hướng lãnh đạo Nhân dân thực hiện chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng.

Năm 2000, chùa, nghè và đình Yên Lộ đã được công nhận Cụm di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh.

Bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển của đất nước, làng Yên Lộ luôn phát huy truyền thống cách mạng, cán bộ và Nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Yên Lộ là thôn đầu tiên của xã Thiệu Vũ trước đây được công nhận thôn NTM kiểu mẫu vào năm 2023.

Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Yên Lộ Nguyễn Chí Thanh chia sẻ: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, chi bộ thôn luôn giữ khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện về mọi mặt trên tinh thần phát huy dân chủ, công khai minh bạch, lấy dân làm gốc... nên mọi việc được Nhân dân tin tưởng, đồng thuận. Đây là bài học mà chi bộ luôn đề cao và phát huy, nhất là trong xây dựng chi bộ trong sạch, xây dựng đạt thôn kiểu mẫu sớm nhất của xã Thiệu Vũ cũ”.

Trong quá trình xây dựng thôn kiểu mẫu, Yên Lộ đã huy động xã hội hóa được gần 2,5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; mở rộng, bê tông hóa đường giao thông; xây dựng tường rào mẫu, chỉnh trang nhiều tuyến đường theo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn...; Chi bộ thôn đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của làng Yên Lộ đạt gần 70 triệu đồng/năm.

Sau 80 năm kể từ ngày khởi nghĩa dành chính quyền về tay Nhân dân, làng Yên Lộ cũng như bao làng quê khác vẫn giữ được ngọn lửa truyền thống cách mạng, bứt phá đi lên. Tên đất, tên làng đã thấm đẫm bao mồ hôi, xương máu của cha anh để bước vào chặng đường mới, “ngọn đuốc cách mạng” vẫn sáng soi để Nhân dân Yên Lộ viết tiếp trang sử vàng của quê hương, góp sức cùng với Đảng bộ xã Thiệu Tiến phấn đấu trở thành vùng nông thôn có cuộc sống “thân thiện - văn minh - hiện đại”, giàu bản sắc và đáng sống.

Bài và ảnh: Lê Hà