Đồng Lương chủ động, linh hoạt trong phòng chống thiên tai

Đồng Lương là xã nằm phía tây của tỉnh, địa hình phức tạp với đồi núi cao xen kẽ giữa các sông, suối nhỏ, hồ đập. Thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, diễn biến bất thường, chịu nhiều đợt hạn hán, lũ quét, sạt lở đất nên đời sống, sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước tình hình đó, xã đã thực hiện nhiều giải pháp, đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác, năng lực của cộng đồng, người dân trong chủ động ứng phó đối với các nguy cơ, rủi ro từ thiên nhiên.

Cống tiêu thoát nước trong dự án đường giao thông từ thôn Tân Phong đi thôn Tân Thủy vừa hoàn thành giúp giảm thiểu hậu quả mưa lũ tại xã Đồng Lương.

Ngay sau khi hoàn thành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, xã Đồng Lương đã nhanh chóng kiện toàn ban chỉ huy PCTT&TKCN xã và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; tổ chức kiểm tra, đánh giá các công trình xung yếu, có nguy cơ mất an toàn để xây dựng phương án bảo vệ; thống kê, rà soát các hộ dân đang sinh sống ở vùng có nguy cơ ảnh hưởng để chủ động kế hoạch di dời; bổ sung, hoàn thiện phương án huy động phương tiện, lực lượng, vật tư, hậu cần sẵn sàng phục vụ công tác PCTT&TKCN ở mức cao nhất; thành lập các đội xung kích trực 24/24 giờ tại các thôn, các trọng điểm, xung yếu, thường xuyên kiểm tra nắm tình hình, thực hiện công tác PCTT&TKCN, hỗ trợ khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra tại khu vực phụ trách trước, trong và sau bão, lụt.

Bên cạnh đó công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về PCTT được chính quyền xã chú trọng. Qua đó, người dân ngày càng chủ động hơn trong việc theo dõi thông tin, chuẩn bị ứng phó và phối hợp với chính quyền trong xử lý tình huống thiên tai. Đồng thời, xã thường xuyên tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở về kỹ năng ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong cộng đồng, giảm thiểu tổn thất về người và vật chất.

Cùng với đó, xã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng kiểm tra, tu sửa, nạo vét, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh tiêu, hệ thống cống phục vụ tiêu úng; chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ, hộ đê cho từng tuyến trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Việc đầu tư xây dựng các công trình PCTT được xã xem là nhiệm vụ quan trọng để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra thiên tai. UBND xã thường xuyên giao ban với các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan để chỉ đạo kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, thi công các dự án.

Công trình đường giao thông từ thôn Tân Phong đi thôn Tân Thủy của xã vừa hoàn thành với tổng mức đầu tư trên 13 tỷ đồng. Công trình vừa giúp kết nối giao thông thuận lợi, vừa có cống tiêu thoát nước nhằm giảm thiệt hại do thiên tai, mưa lũ.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lang Chánh Hà Văn Việt, cho biết: "Để bảo đảm tiến độ thi công công trình PCTT, đưa vào sử dụng trước cao điểm mưa lũ năm 2026, ban phối hợp với UBND xã tích cực chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thành dứt điểm từng hạng mục. Cùng với đó, yêu cầu các nhà thầu thi công xây dựng biểu đồ tiến độ để chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng các dự án thi công. Đến nay công trình đã bàn giao vượt tiến độ, chất lượng nghiệm thu đảm bảo”.

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là “thực chiến” trong các cơn bão năm 2025 và mưa lũ do hoàn lưu bão, có thể khẳng định, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã làm tăng tốc độ phản ứng nhanh với các tình huống thiên tai, làm thay đổi tư duy phục vụ.

Điển hình như trước diễn biến rất phức tạp của bão số 5, bão số 10 và các đợt mưa lũ kéo dài, UBND xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp PCTT theo phương châm chủ động - quyết liệt - đồng bộ - kịp thời, với trọng tâm là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Trong mưa lũ, xã tổ chức trực ban 24/24 giờ, lực lượng công an, quân sự trực 100% quân số; các tổ công tác bám địa bàn liên tục hỗ trợ Nhân dân.

Theo rà soát của UBND và ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã, sau cơn bão số 10, năm 2025 có 2 hộ bị sập tường nhà, 3 hộ nhà hư hỏng nặng, 13 hộ bị đất đá sạt vào nhà, 44 hộ bị nước ngập. Có 56 điểm sạt lở đường; 1.500 mương nội đồng bị hư hỏng. Khoảng 31ha lúa bị ngập, thiệt hại 7ha nuôi trồng thủy sản, khoảng 15ha cây lâm nghiệp bị đổ gãy, 2,5ha hoa màu bị vùi lấp, hơn 20ha đất nông nghiệp vị đất đá vùi lấp khó có khả năng phục hồi. Ngay sau thiên tai, UBND xã sử dụng nguồn kinh phí dự phòng khoảng 600 triệu đồng để thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại nặng nề, huy động nhân lực máy móc san ủi các điểm sạt lở gây ách tắc, cô lập. Đối với các công trình khác, xã đề xuất cấp trên hỗ trợ kinh phí, tiếp tục duy trì các biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời, đồng thời triển khai các bước chuẩn bị đầu tư khắc phục kiên cố theo kế hoạch; dự kiến hoàn thành cơ bản các hạng mục khắc phục còn lại vào năm 2026.

Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đồng Lương Nguyễn Ngọc Thảo cho biết: “Ứng phó hiệu quả, linh hoạt trong các đợt mưa lũ vừa qua là minh chứng rõ ràng về hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp với mục tiêu gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ nhu cầu của Nhân dân tốt hơn. Thời gian tới, xã sẽ rà soát tất cả các địa bàn, thống kê phân loại các hồ chứa, công trình thủy lợi, công trình giao thông để lập kế hoạch kinh phí đầu tư, nâng cấp. Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức và cắm biển cảnh báo nguy hiểm ở khu vực có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét và sạt lở đất để Nhân dân có ý thức chủ động phòng, tránh. Chuẩn bị mọi tình huống, phương án, cơ sở vật chất, lực lượng, chủ động triển khai các hành động, biện pháp cần thiết, kịp thời, hợp lý trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra để phòng ngừa, ứng phó và khắc phục một cách hiệu quả”.

Bài và ảnh: Anh Tuân