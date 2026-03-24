Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại xã Lưu Vệ thành công tốt đẹp

Chiều 24/3, Ủy ban bầu cử xã Lưu Vệ tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh hội nghị.

Với sự chuẩn bị bài bản, dân chủ, nghiêm túc, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn xã Lưu Vệ đã diễn ra tuyệt đối an toàn, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, để lại dấu ấn rõ nét về sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND xã đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ của người trúng cử. Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn xã đạt 99,9%, trong đó 17/19 khu vực đạt 100% cử tri đi bầu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; không phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Ủy ban bầu cử xã Lưu Vệ khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong công tác bầu cử

Tại hội nghị, Ủy ban bầu cử xã Lưu Vệ đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều cùng ngày, HĐND xã Lưu Vệ đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 để kiện toàn tổ chức bộ máy và quyết định nhiều nội dung quan trọng cho hoạt động của chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ.

Lê Phượng