Cụm thi đua số 1, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng 18 mô hình điển hình

Chiều 28/4, Cụm thi đua số 1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2026. Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Công tác công đoàn dự hội nghị.

Thời gian qua, các công đoàn cơ sở trong cụm thi đua số 1, LĐLĐ tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, đặc thù hoạt động của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời căn cứ Kế hoạch, Hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh để chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua tại đơn vị mình. Mỗi công đoàn cơ sở đã lựa chọn, đăng ký từ 1 đến 2 mô hình, phần việc tiêu biểu, xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, giải pháp và lộ trình thực hiện, bảo đảm tính thiết thực, khả thi và có khả năng nhân rộng.

Căn cứ kế hoạch và hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, cụm thi đua số 1 đã bám sát nội dung phong trào thi đua năm 2026 với chủ đề: “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng suất, hiệu quả; sớm đưa nghị quyết của Đảng, MTTQ và công đoàn vào cuộc sống”, gắn với phong trào “5 tiên phong, 5 đồng hành”, bảo đảm phù hợp với đặc thù từng loại hình đơn vị trong cụm. Trên cơ sở phát động, các công đoàn cơ sở đã cụ thể hóa nội dung thi đua bằng việc lựa chọn, đăng ký các mô hình, phần việc thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng lĩnh vực.

Theo báo cáo, 11 công đoàn cơ sở trong cụm đăng ký xây dựng 18 mô hình điển hình, với trên 40 sản phẩm như:

Công đoàn Tổng Công ty CP Hợp Lực với mô hình “Bệnh viện thông minh, người thầy thuốc Hợp Lực tận tâm, chuyên nghiệp”.

Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức với mô hình “Viên chức, người lao động Trường Đại học Hồng Đức tiên phong thực hiện chuẩn chuyển đổi số toàn diện”.

Công đoàn Báo và Phát thanh - truyền hình Thanh Hóa với mô hình “Tiên phong chuyển đổi số – Lan tỏa niềm tin, kiến tạo giá trị”.

Công đoàn Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa với mô hình “Tiên phong thay đổi phương pháp dạy học và nghiên cứu khoa học trong thời đại công nghệ số”.

Công đoàn Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa với mô hình “Nước sạch từ tâm, vươn tầm đẳng cấp”.

Công đoàn Bệnh viện Nhi với mô hình “Công đoàn số, công nhân số, ngôi nhà số”.

Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh, với 3 mô hình “ Công đoàn vì cộng đồng”; “Chuyển đổi số trong bệnh viện”; “Bệnh viện xanh sạch đẹp”.

Công đoàn Bệnh viện Phụ sản với mô hình “Cán bộ viên chức, người lao động Bệnh viện Phụ sản Thanh hóa tiên phong thực hiện chuyển đổi số toàn diện”.

Công đoàn Công ty CP Mía đường Lam Sơn với 3 mô hình “Cán bộ, đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2026/2027”; “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”; “Phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nữ đoàn viên, công nhân lao động - Duy trì và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong nữ công nhân lao động”.

Công đoàn cơ quan LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa với 2 mô hình "Tham mưu giỏi, Phục vụ tốt”; Thể dục thể thao: “Sức khỏe vàng- phụng sự đoàn viên”.

Công đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh với 4 mô hình “Tổ công đoàn phục vụ chuyên nghiệp, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”; “Tổ công đoàn vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT hiệu quả”; “Tổ công đoàn chuyển đổi số tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ BHXH”; “Tổ công đoàn thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, không có đoàn viên vi phạm”.

9 tháng cuối năm 2026, các đơn vị trong cụm thi đua số 1, LĐLĐ tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào các phong trào thi đua; đặc biệt là phong trào thi đua “5 tiên phong, 5 đồng hành” gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Đôn đốc các đơn vị chưa hoàn thành việc đăng ký thi đua, đăng ký mô hình hoàn thiện ngay trong tháng 4 và hướng dẫn các đơn vị rà soát lại nội dung đăng ký nội dung, mô hình thi đua rõ mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp và lộ trình thực hiện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến; tổ chức các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong cụm nhằm nâng cao tính lan tỏa của phong trào thi đua...

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Công tác công đoàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị Cụm thi đua số 1, LĐLĐ tỉnh ký kết giao ước thi đua thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026.

Thanh Huê