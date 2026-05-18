Tập huấn cho các Hợp tác xã vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Ngày 18/5, tại tỉnh Thanh Hóa, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh và Viện Khoa học Kinh tế hợp tác (Liên minh HTX Việt Nam) tổ chức khóa tập huấn nâng cao nhận thức và khả năng chống chịu của cộng đồng, duy trì sinh kế, an sinh xã hội và bảo hiểm xã hội cho các HTX tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Tham gia khóa tập huấn có đại diện Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa và 130 đại biểu là cán bộ quản lý, thành viên của các HTX trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa nói riêng và khu vực miền Trung nói chung là những địa phương thường xuyên chịu tác động nặng nề của bão, lũ, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu. Những tác động này không chỉ gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng, tài sản và sản xuất, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới việc làm, thu nhập và sinh kế của người dân.

Trong những năm qua, đặc biệt sau ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10 năm 2025, Tổ chức ILO cùng với Liên minh HTX Việt Nam và các đối tác địa phương đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực dành cho thành viên HTX tại Thanh Hóa.

Các hoạt động được triển khai gồm hỗ trợ phục hồi sinh kế, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, thúc đẩy mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như tăng cường điều kiện an toàn và ổn định việc làm cho người lao động tại các HTX.

Qua hỗ trợ thực tế cho thấy khả năng chống chịu của cộng đồng không chỉ đến từ nguồn lực hỗ trợ bên ngoài, mà quan trọng hơn là từ sự chủ động chuẩn bị, tinh thần đoàn kết và năng lực ứng phó ngay tại cơ sở.

Giảng viên đến từ Viện Khoa học Kinh tế hợp tác (INOCES) truyền tải chuyên đề tại khóa tập huấn.

Tại khóa tập huấn, các học viên được truyền đạt kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu; đặc điểm nhận biết một số loại hình thiên tai và cách phòng, tránh; hướng dẫn tổng hợp tình hình thiệt hại và hỗ trợ khắc phục; hướng dẫn về an toàn vệ sinh lao động và một số kỹ thuật sơ cứu cho nạn nhân thiên tai; vai trò của HTX trong công tác an toàn vệ sinh lao động và sơ cứu...

Bên cạnh đó, các học viên tham gia thảo luận và làm việc nhóm xây dựng kế hoạch xử lý trong các tình huống thiên tai.

Học viên được trao đổi thông tin, thảo luận trực tiếp tại khóa học.

Thông qua khóa tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức, kinh nghiệm phòng chống, xử lý các tình huống trong thiên tai. Đồng thời, lan tỏa, nâng cao khả năng thích ứng của cộng đồng trước thiên tai nhằm xây dựng các HTX an toàn, thích ứng và phát triển bền vững hơn.

Khóa tập huấn dự kiến diễn ra từ ngày 18-20/5/2026.

Lê Hòa