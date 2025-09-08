Cục Thuế giới thiệu bộ 3 cuốn Sổ tay điện tử hỗ trợ người nộp thuế

Chiều ngày 7/9, Cục Thuế cho biết vừa ban hành bộ 3 cuốn Sổ tay điện tử nhằm hỗ trợ người nộp thuế.

Sổ tay điện tử hỗ trợ người nộp thuế.

Bộ 3 cuốn Sổ tay điện tử gồm các cuốn: Cuốn số 1: Sổ tay thuế điện tử dành cho chủ doanh nghiệp; Cuốn số 2: Sổ tay thuế điện tử dành cho kế toán trưởng; Cuốn số 3: Sổ tay thuế điện tử dành cho cá nhân kinh doanh.

Bộ 3 cuốn Sổ tay thuế điện tử được thiết kế dưới dạng điện tử, dễ dàng tra cứu trên nhiều nền tảng. Đồng thời, tích hợp liên kết đến văn bản pháp luật, biểu mẫu kê khai, video hướng dẫn; Thiết kế trực quan, infographic, giúp dễ tiếp cận ngay cả với người mới bắt đầu.

Bộ 3 cuốn Sổ tay thuế điện tử là bước đi quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa ngành thuế, thể hiện quyết tâm của cơ quan thuế trong việc đồng hành, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, minh bạch, công khai, dễ tiếp cận các chính sách pháp luật thuế và khuyến khích tuân thủ tự nguyện, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, phát triển bền vững.

Trưởng ban Pháp chế (Cục Thuế) Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, 3 cuốn sổ tay được nghiên cứu xây dựng và phát triển nhằm hỗ trợ , đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, kế toán và cá nhân kinh doanh.

Điểm đáng chú ý, đó là bộ 3 cuốn Sổ tay điện tử được tích hợp AI hỗ trợ hỏi đáp hữu ích, giúp tra cứu và áp dụng chính sách thuế, áp dụng thủ tục hành chính thuế nhanh chóng, thuận tiện.

Bên cạnh đó, với việc song hành cùng đổi mới công nghệ là đổi mới phương thức quản lý, cơ quan thuế hỗ trợ từng người nộp thuế theo hướng có trọng điểm, đồng thời mở rộng hỗ trợ người nộp thuế.

Cách làm này không chỉ giúp người nộp thuế thực hiện nhanh, chính xác các thủ tục về thuế, mà còn nâng cao kỷ cương, bảo đảm công bằng và minh bạch trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế và đối với chính cán bộ, công chức thuế.

Việc triển khai chuyển đổi số đã tạo nên bước chuyển mạnh mẽ cho quản lý thuế. Hóa đơn điện tử được triển khai đồng bộ, thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy, hình thành kho dữ liệu lớn (Big Data) thời gian thực giúp quản lý minh bạch, chống gian lận và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp; triển khai các ứng dụng thuế điện tử như eTax Mobile - iCanhan; các Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, thông tin thương mại điện tử, thông tin hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số và thông tin thuế cho doanh nhân./.

Theo TTXVN