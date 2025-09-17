Cục Đường bộ yêu cầu rà soát hệ thống báo hiệu sau tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Cục Đường bộ Việt Nam đang yêu cầu kiểm tra, rà soát tồn tại của hệ thống báo hiệu đường bộ, kết cấu hạ tầng giao thông cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sáng 15/9.

Cục Đường bộ Việt Nam đang yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) chủ động kiểm tra, rà soát tồn tại của hệ thống báo hiệu đường bộ, kết cấu hạ tần giao thông đường bộ đoạn tuyến xảy ra tai nạn để xử lý, sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 4 xe ô tô trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu VEC tăng cường bảo dưỡng thường xuyên, xử lý các tồn tại, bất cập (nếu có) để bảo đảm an toàn tuyến luôn an toàn, thông suốt, nâng cao an toàn giao thông.

VEC tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan trong việc giải quyết hậu quả; thăm hỏi gia đình, thân nhân người bị nạn, đồng thời lưu ý trường hợp có người nước ngoài bị thương.

Đối với Khu Quản lý đường bộ I, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu thực hiện vai trò quản lý nhà nước, kiểm soát việc khắc phục hậu quả tai nạn của VEC. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với VEC và các lực lượng chức năng địa phương trong công tác: phân luồng, hướng dẫn giao thông; rà soát các khu vực nguy cơ; phòng ngừa tai nạn tương tự.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 15/9, tại cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, trong đó ô tô limousine biển kiểm soát 29E-127.xx đâm vào phía sau xe bồn 51C-367.xx đang di chuyển tại làn 1 (hướng Hà Nội - Ninh Bình) để tưới cây.

Sau đó, ô tô khách 29K-043.xx đã đâm va vào ô tô limousine biển kiểm soát 29E-127.xx, rồi mất lái, lao qua lan can đường cao tốc, phi xuống lề đường bên phải. Tiếp theo, ô tô bán tải 98C-270.xx đâm va vào ô tô limousine.

Nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn được cho là do các lái xe không quan sát, không đảm bảo tốc độ cũng như giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước.

Thông tin Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 18 nạn nhân (10 du khách quốc tịch Pháp và 8 người Việt Nam) trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; 1 trường hợp nặng xin về, 1 trường hợp đa chấn thương chuyển Bệnh viện Việt Đức.

Theo VTV