Hamas sẵn sàng chuyển giao toàn bộ quyền quản lý Dải Gaza

Phong trào Hamas vừa cho biết sẵn sàng chuyển giao toàn bộ quyền điều hành Dải Gaza cho một ủy ban kỹ trị của Palestine theo kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Các chiến binh Hamas, tại Gaza, ngày 12 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Getty.

Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza (NCAG) được thành lập như một phần của thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Hamas và Israel, với sự hậu thuẫn Washington, có hiệu lực vào cuối năm ngoái. Trong một tuyên bố với truyền thông ngày 28/1, người phát ngôn Hamas, ông Hazem Qassem cho biết: “Tất cả các bộ, cơ quan và đơn vị bao gồm cả lĩnh vực an ninh đều sẵn sàng bàn giao đầy đủ hồ sơ cho ủy ban độc lập”, “ mọi công tác chuẩn bị cho việc chuyển giao toàn diện quyền quản lý vùng lãnh thổ Palestine này đã được hoàn tất”. Ông Qassem cho biết thêm rằng, Hamas hiện sẵn sàng tham gia tất cả các lộ trình của giai đoạn hai trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump.

Việc lực lượng vũ trang này chuyển giao quyền kiểm soát và giải giáp được xem là bước tiếp theo trong lộ trình của Tổng thống Mỹ nhằm giải quyết xung đột giữa Hamas và Israel, đồng thời tiến hành tái thiết Dải Gaza.

Trẻ em Palestine đi ngang qua đống đổ nát của các tòa nhà dân cư bị phá hủy trong chiến tranh, tại thành phố Gaza, ngày 28 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cùng ngày cho biết, việc phi quân sự hóa Dải Gaza sẽ bao gồm quá trình thu hồi và vô hiệu hóa vũ khí theo một cơ chế đã được thống nhất, “được hỗ trợ bởi một chương trình mua lại vũ khí do cộng đồng quốc tế tài trợ”.

Theo Đại sứ Waltz, Mỹ cùng với 26 quốc gia tham gia Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Trump và sau khi tham vấn Ủy ban Quốc gia Palestine sẽ gia tăng sức ép buộc Hamas phải giải giáp. Ông nói: “Hamas không được phép có bất kỳ vai trò nào trong việc quản lý Dải Gaza, dù trực tiếp hay gián tiếp, dưới bất kỳ hình thức nào. Toàn bộ hạ tầng quân sự, khủng bố và tấn công, bao gồm các đường hầm và cơ sở sản xuất vũ khí, sẽ bị phá hủy và không được tái xây dựng.”

Một ngày trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo sẽ không cho phép quá trình tái thiết vùng lãnh thổ bị tàn phá nặng nề này bắt đầu cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn. Ông cũng nhấn mạnh rằng Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh đối với cả Dải Gaza và Bờ Tây, đồng thời tái khẳng định lập trường không cho phép thành lập một Nhà nước Palestine.

Thúy Hà

Nguồn: RT/Reuters